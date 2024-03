WINSCHOTEN – Bij het station in Winschoten is een Noorse auto met gestolen kentekenplaten aangetroffen.

Tijdens een onopvallende GPT patrouille is door de marechaussee bij het station in Winschoten een Noors voertuig aangetroffen. Bij het natrekken van het kenteken, bleek deze op een Mercedes te horen, welke was gestolen. Daarom is het voertuig in beslag genomen voor onderzoek.

De FO (Forensische Opsporing) komt sporen afnemen.