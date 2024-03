Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 4 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER BEWOLKING | EN MORGEN WAT REGEN

Na het lenteweer van gisteren is er vandaag weer veel bewolking, al kan de zon in de loop van de dag af en toe even doorbreken. Maar ook als de zon even doorbreekt wordt het niet zo zacht als gisteren want een zwakke noordwestenwind voert vanmiddag wat koelere lucht aan. De maximumtemperatuur voor vandaag is ongeveer 11 graden, een verschil met de 14 graden van gisteren.

Morgen is de situatie weer iets anders want dan komt er een zwakke tot matige oostenwind en daardoor is er kans op wat regen en motregen met veel bewolking en een maximum van 9 graden.

Die oostenwind komt door een hogedrukgebied boven Noorwegen wat dus wat sterker wordt en tot het eind van de week blijft liggen. Wij hebben daardoor op woensdag windkracht 3 tot 4 uit het oosten. Er is dan nog bewolking maar het is droog met af en toe zon, donderdag en vrijdag zijn twee zonnige dagen met weinig bewolking. De middagtemperatuur is dan zo’n 10 graden, de minimumtemperatuur 2 tot 5 graden. Er is een kleine kans op nachtvorst maar het blijft dan ook ’s nachts een beetje waaien.