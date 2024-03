Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 5 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE | DONDERDAG EN VRIJDAG ZONNIG

De luchtdruk zal vandaag langzaam wat stijgen en er staat een zwakke tot matige oostenwind, maar goed nieuws voor het weer is dat niet direct. Want er is nog steeds veel bewolking en die bewolking zal ook wat activeren en er ontstaan juist in Noordoost-Nederland gebiedjes met wat lichte regen of motregen. Heel veel is dat niet, maar zeker vanmiddag en vanavond kan het soms regenachtig worden. De maximumtemperatuur is ongeveer 8 graden en er staat windkracht 2 tot 3. Dus als het regent is het eigenlijk nog een beetje koud.

Komende nacht daalt het naar 4 of 5 graden en ook dan kan er soms nog lichte regen vallen. Maar morgen is het droog met aanvankelijk veel bewolking maar in de loop van de dag af en toe zon. Er komt morgen matige oostenwind bij, die iets drogere lucht aanvoert.

Donderdag is er windkracht 3 tot 5 uit het oosten, en dat geeft veel zon met een paar stapelwolken en 8 of 9 graden. Geen warm weer dus maar wel redelijk zonnig en dat is het ook op vrijdag. Het volgende weekend houd die oostenwind aan. Dan komt er uit het zuiden weer wat meer bewolking en mogelijk valt er dan ook een enkele bui.