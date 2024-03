De aarde beeft (NTR) op Grasnapolsky

SCHEEMDA – Presentator Winfried Baijens maakt nieuw festivalprogramma over Groningen: de impact van de Groningse aardgasboringen komt aan bod, maar ook de actuele uitdagingen waar de provincie voor staat worden besproken, zoals de energietransitie. Gedeputeerde van de provincie Susan Top schuift aan als gast bij het programma.

De gevolgen van de de aardgasboringen in Groningen hebben nog altijd impact op het leven van bewoners van de provincie. Het vertrouwen in de overheid is geknakt. Journalist en presentator Winfried Baijens presenteerde begin dit jaar de documentaireserie De aarde beeft (NTR) en gaat op 9 maart tijdens Grasnapolsky opnieuw in gesprek over de verhalen uit de serie. Hij praat met gedupeerden Fransien Kuiper en Thea Buseman, aardbevingscoach Myléne Piek en Susan Top, oud-secretaris van het Groninger Gasberaad en gedeputeerde van de provincie Groningen. Top maakte grote indruk tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.

Winfried Baijens: “Dit is geen regio waar men het hart op de tong heeft. Groningers willen hun problemen zelf oplossen en verwerken. Maar op een gegeven moment knak je toch. Dat vond ik heel aangrijpend om te zien. Nederland is een klein land, en nog zijn we in staat om regio’s als heel ver weg te laten voelen. We hebben het in Nederland goed geregeld zou je denken, maar dat is écht niet overal hetzelfde.”

Met Groningse presentator Wilbert van de Kamp aan zijn rechterzijde neemt hij het festivalpubliek mee in de gevolgen van de gaswinning, maar Groningen is meer dan gas. Daarom praten ze ook met de Groningse gasten over hun grond om te blijven, het thema van Grasnapolsky 2024. Aan bod komen de geschiedenis, de vruchtbare grond, de Groningse luchten en melancholie.



In Fabriek De Toekomst blikken we ook voorzichtig vooruit. Nederland wil afstappen van het gas, Groningen wordt in deze energietransitie gezien als plek waar de nieuwe energie vandaan moet komen. Maar hoe kijken de Groningers daar tegenaan?

Grond om te blijven

“Festival Grasnapolsky staat bekend om zijn unieke mix van muziek, kunst en verdieping”, zegt festivaldirecteur Mariska Berrevoets. “Met de talk door Winfried Baijens willen we onze bezoekers een diepgaande en inspirerende ervaring bieden, waarbij ze niet alleen worden ondergedompeld in het heden en verleden van Groningen, maar ook worden uitgedaagd om na te denken over de toekomst van deze bijzondere regio.”

Het publiek wordt tijdens het praatprogramma uitgenodigd om opnieuw de ziel van Groningen te ontdekken en te begrijpen waarom het thema van Grasnapolsky ‘Grond Om Te Blijven’ zo relevant is.

Sinds Grasnapolsky zich heeft gevestigd in Oost-Groningen, voelt het festival zich hier enorm thuis. De organisatie voelt de urgentie om aan het publiek dat uit heel Nederland komt meer van het mooie Noorden te laten zien en te vertellen. Ondanks de bewogen ondergrond, blijven Groningers in hun mooie omgeving wonen. Groningers zijn volhardend, geven niet op. De Groninger Grond is de geschiedenis, het verhaal, de basis, een thuis. Het is Grond Om Te Blijven.

De aarde beeft

De makers van Andere Tijden laten niet alleen de oorzaken en desastreuze gevolgen van de gaswinning zien, maar ook dat Groningen zoveel meer is dan dat. Presentator Winfried Baijens was onder de indruk van de streek en haar bewoners.



Susan Top is Gedeputeerde Mijnbouw, Erfgoed & Vrijetijdseconomie bij Provincie Groningen. Hiervoor was ze ruim zeven jaar secretaris van Groninger Gasberaad. Vanuit haar functie stond ze gedupeerden van de gaswinning bij en trachtte ze de betrokken ministeries en Kamerleden zover te krijgen de schadeafhandeling nu eindelijk eens efficiënt in te richten.

Fransien Kuiper werd geïnterviewd voor de documentaireserie ‘De aarde beeft’. Haar cafetaria zit in een Groningse wijk die gesloopt wordt vanwege de aardbevingsschade. Haar verbondenheid met Groningen is groot. Haar familiegeschiedenis ligt in Groningen en zelf was ze in de jaren ‘80 en begin jaren ‘90 samen met haar vader Geert en tante An Kuiper onderdeel van het bekende muziektrio ‘De Tuutjesfloiters’. Daarna volgde een solocarrière onder de naam Fransien.

Thea Buseman is de enige vrouwelijke graanhandelaar in Groningen en is gevestigd vlakbij fabriek De Toekomst. Hun woonboerderij heeft hardnekkige bevingschade, het proces voor reparatie en herstel blijkt een enorm moeizaam proces. Haar bedrijf in granen was onderdeel van aflevering ‘Goud in de grond’ van ‘De aarde beeft’.

Praktische informatie

De talk met Winfried Baijens vindt plaats op zaterdag 9 maart tijdens Grasnapolsky, in de voormalige strokartonfabriek De Toekomst in het Oost-Groningse Scheemda. Dit is dezelfde locatie die te zien is in aflevering 2 van ‘De aarde beeft’. Dag- en weekendtickets voor het festival zijn verkrijgbaar via de website van Grasnapolsky.

