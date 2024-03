Boek: God, Vaderland en Landbouwwerktuigen op 23 maart gepresenteerd

TERMUNTEN – Op 23 maart wordt het boek: God, Vaderland en Landbouwwerktuigen,Een Groningse familie rond de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd. In het boek wordt een gereformeerde familie beschreven die innovatieve landbouwmachines produceerde, actief was in het (gewapende) verzet tegen de Nazi bezetting, en waar de gereformeerde kerkscheuring van 1944 ook de familie scheurde.

Karel en Eise Mulder hebben niet gepoogd een ‘familiegeschiedenis’ te schrijven, maar een boek waarbij de familie meer het verbindende element is van een beschrijving van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen in de vorige eeuw. Zij groeiden op in de noordoosthoek van Groningen en in Kampen, in een sterk betrokken gereformeerde familie, waarvan uiteindelijk ieder kind in een ander kerkgenootschap terecht kwam. Met een familiebedrijf opgezet door uitvinder ‘Opa Eise’ met spectaculaire verhalen over de rol van familieleden in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het dekolonisatieproces van Indonesië dat daarop volgde. Dit riep vragen bij hen op over de feitelijke gebeurtenissen en de motieven van familieleden destijds. “Hoe belandde men in het verzet? Welke verzetsacties werden uitgevoerd, en welke dilemma’s deden zich voor?”

Hun verhaal werpt nieuw licht op gebeurtenissen, zoals het miraculeuze overleven van 26 verzetsmensen die op de Duitse dodenlijst stonden, het verplaatsen van de BS wapendepots in de stad Groningen, de opstand van de Binnenlandse Strijdkrachten in Godlinze in mei ‘45, innovatie in de Groningse landbouw, en het leven in een kleine gereformeerde gemeenschap.

Hoe kwam men in dat verzet terecht? Welke verzetsacties voerde men uit? Welke dilemma’s deden zich voor? We ontdekten nieuwe feiten over wapenbergplaatsen in Groningen en hoe Harm Mulder en 25 andere gevangen verzetsmensen miraculeus de bevrijding haalde.

Waarom dreven de gereformeerden een dogmatisch conflict op de spits, midden in de oorlog? De bezetter stookte het vuurtje op, en het goed/fout denken van de bezetting werd ook op de kerk geprojecteerd.

Waarom had men zo’n moeite zich aan te passen na de bevrijding? We beschrijven de vergeten BS opstand van Godlinze van Mei 1945.

Hoe kon het dat in Indonesië een gewapende strijd ontstond waarvan juist de gerefor­meer­den belangrijke aanstichters waren? Hoe terreurslachtoffers zelf voor terreur kozen in een niet te winnen strijd.

Hoe gebruikte men de verzetscontacten later, en waarom was na de oorlog de ‘grote innovatie’ van de spitmachine mislukt? De bevrijding leidde tot een nieuwe dadendrang, maar met de spitmachine die het familiebedrijf groot moest maken, redde men het niet tegen de grote industrie.

Er waren veel spannende verhalen in de familie. Maar deze cocktail van gebeurtenissen had in de loop der tijd ook veel nevel gecreëerd; verhalen bleken soms aangedikt, soms door elkaar gehaald, en sommige gebeurtenissen bleken uit het geheugen verdwenen.

Bovendien speelt deze geschiedenis zich grotendeels af in een gebied dat niet direct in het brandpunt van de media staat: de noordoosthoek van Groningen, waar je mobiele telefoon bij ieder bezoek steevast meldt ‘Welkom in Duitsland’. De gemeente Termunten kwam als zwaarst beschadigde gemeente van de provincie Groningen uit de Tweede Wereldoorlog. De zeer zware Duitse stellingen bij Termunten die de nabij gelegen Duitse stad Emden tegen luchtaanvallen moesten beschermen, hadden maar liefst bijna 3 weken stand gehouden tegen de geallieerde opmars in april/mei 1945.

Onze familiegeschiedenis bleek een weerslag van grote thema’s in de 20e -eeuwse geschiedenis: de strijd tegen dictatuur en racisme, deconfessionalisering, dekolonisering, de opkomst van moderne technologie en het ontstaan van de industriële samenleving.

Als er in de familie over het verleden werd gesproken en er wat lastige vragen werden gesteld, werd er vaak verwezen naar het feit dat ‘de tijden toen toch wel heel anders waren’. Maar hoe dan? Onze zoektocht in het verleden probeert het handelen van familieleden dus te begrijpen binnen de maat­schappelijke context van die tijd. We hebben dus niet gepoogd een ‘familiege­schiede­nis’ te schrijven maar een geschiedenis waarbij de familie meer het verbindende element is van verschillende ontwikkelingen in de maatschappij.

Een moeilijkheid daarbij was dat de familie niet aan ‘geschiedenis’ deed. Er waren weliswaar fotoboeken, maar er waren ook fotoboeken verdwenen en bij de foto’s zaten vrijwel nooit bijschriften. De bedrijfsadministratie was vrijwel volledig verdwenen. En toen ooit iemand uit het Oosten van het land met veel moeite oude glasnegatieven van Mulder landbouw­machines bezorgde in Termunten, verdwenen die na een paar blikken in de afvalcontainer.

‘Oude troep! Wat heb je eraan om terug te kijken? Bouw aan de toekomst!’.

Maar ook mensen die niet geïnteresseerd zijn in ‘geschiedenis’, maken geschiedenis. En als je daarvan leert, dan kun je wellicht beter werken aan de toekomst. Om onze eigen nieuwsgierigheid te bevredi­gen hebben wij deze geschiedenis uitgezocht. We hebben geprobeerd die geschiedenis zo feitelijk mogelijk weer te geven, zo mogelijk met namen en tijdstippen. We denken daarbij ook nieuw licht te kunnen werpen op een aantal gebeurtenissen waaronder de verzetsactiviteiten in de voormalige gemeente Termunten, het miraculeuze overleven van 26 verzetsmensen die op de Duitse dodenlijst stonden, de opstand van de BS in Godlinze in Mei ’45, innovatie in de Groningse landbouw en het leven in een kleine gereformeerde gemeente.

Door alle intekeningen en geïnteresseerde reacties verspreiden we de resultaten van ons speurwerk nu op een grotere schaal. We denken dat de hier gepresenteerde geschiedenis door de veelzijdigheid van thema’s interessant is voor een breder publiek.

De uitgave zal 23 maart 2024 gepresenteerd worden in de kerk van Termunten vanaf 13.30 uur.

