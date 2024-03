DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

Bij een ongeval op de Bokeler Straße zijn gisteren twee personen gewond geraakt. Door onbekende oorzaak reed daar een 31 jarige bestuurder van een Ford Focus achterop de voor hem rijdende Ford Kuga van een 40 jarige vrouw. De bestuurster verloor daarbij de controle over haar voertuig en botste aan de rechterkant van de weg tegen een boom. Zij is met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de Ford Focus liep lichtere verwondingen op. Beide auto’s kunnen als verloren worden beschouwd.

Gisteravond is bij een bakkerij aan de Hilgenkamp in Aschendorf een poging tot inbraak gedaan. De daders beschadigden om 20.25 uur een raam, maar slaagden er niet in om binnen te komen. De schade bedraagt 100 euro.

Papenburg

Tussen dinsdag 21.45 en woensdag 5.00 uur is aan de Gutshofstraße in Papenburg bij een bakkerij en een supermarkt ingebroken. Hierbij raakten deuren beschadigd. Het is niet duidelijk of de daders daadwerkelijk binnen zijn geweest. Hiernaar wordt nog onderzoek gedaan. De schade bedraagt 1.000 euro.

Bunde

Het grensoverschrijdend politieteam heeft gisteravond om zeven uur aan de Neuschanzer Straße in Bunde een 43 jarige Duitse vrouw aangehouden. Zij zat in een bus, die kort daarvoor de grens was gepasseerd. Bij controle bleek dat zij sinds 2023 werd gezocht voor valsheid in geschrifte, commerciële computerfraude en in vijf gevallen voor diefstal. De vrouw moet hiervoor nog 390 dagen in de gevangenis doorbrengen. Zij is naar een justitiële instelling gebracht.

Lathen

Gisteravond botsten om kwart over negen op de Sögeler Straße in Lathen een auto en een fiets tegen elkaar. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de toerit naar de B70. De fietser raakte bij het ongeval gewond. De auto, een witte Mercedes met buitenlandse kentekenplaten, is doorgereden. De politie verzoekt getuigen van het ongeval contact op te nemen.

Meppen

De politie zoekt getuigen van een mishandeling die op 20 februari rond 20.35 uur op de parkeerplaats van een sporthal aan de Nagelshof plaats vond. Een 20 jarige man werd door meerdere personen geslagen. Ze eisten geld. Hij raakte gewond. Een van de belagers is inmiddels bekend. De politie is op zoek naar de rest.

Rond vier uur gistermiddag moest een bestuurder van een Ford Transit op de Bokeloher Kirchweg naar de rechter berm uitwijken om een aanrijding met een tegemoetkomende witte personenauto te voorkomen. Hierbij botste hij tegen een paaltje. De chauffeur van de personenauto is doorgereden.