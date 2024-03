Nostalgie viert hoogtij bij Winschoter Stadsjournaal

bijschrift: Hoe het ooit was: speeltuin Bovenburen in de Winschoter Zeeheldenbuurt. Te zien bij het Winschoter Stadsjournaal in De Klinker.

WINSCHOTEN – “Lekker zwelgen in nostalgie”. Jan Witter, voorzitter van het Winschoter Stadsjournaal windt er geen doekjes om. De voorstellingen die de filmgroep op maandag 25 en dinsdag 26 maart in Cultuurhuis De Klinker op het witte doek tovert zullen ongetwijfeld aloude herinneringen oproepen. Een vleugje weemoed, herbeleving van de jaren van weleer. Voor het eerst sinds het 58-jarige bestaan van het Stadsjournaal is er ook een matinee-voorstelling geprogrammeerd. “Op verzoek van De Klinker”, benadrukt Witter. “Er is immers een groeiende groep ouderen die ’s avonds niet meer op pad wil. Zij krijgen nu de gelegenheid onze producties op een dinsdagmiddag (aanvang 14.30 uur) te bekijken. De overige twee filmavonden beginnen, zoals gebruikelijk, om 20.00 uur in de tot bioscoop ingerichte schouwburgzaal. In de voorverkoop is reeds een groot aantal kaarten verkocht. “Onze aanpak van oud en nieuw materiaal te verpakken slaat dus nog steeds aan”, glundert Witter.

Zoals de vaste schare fans van het Winschoter Stadsjournaal gewend is wordt (film)materiaal uit het omvangrijke eigen archief tot eigentijdse rolprenten gesmeed. Een bewijs daarvan is bijvoorbeeld het item over speeltuin- en buurtvereniging Bovenburen. “We hebben prachtige beelden opgediept van het buurtwerk uit de zestiger jaren, zoals de wandelaars van de Vader Klarentocht. Bovenburen dankt zijn goede naam immers voor een belangrijk deel aan de avondvierdaagse, maar SV Bovenburen toont ook dat zowel de speeltuin als het knutselwerk erg belangrijk voor de buurt was. Opnamen uit vroegere jaren verbeelden die activiteiten op aansprekende wijze”, vindt Witter.

De bezoekers in De Klinker zullen ook verrast worden met een item over zogeheten gevelstenen. Afbeeldingen en namen op gevels van -op het oog- normale Winschoter huizen. “Wie weet bijvoorbeeld waar je ‘de Sprokkelaar’ in het stadsbeeld vindt?”, vraagt Witter, Dat ‘geheim” wordt onthuld, zoals ook specifieke winkels en bedrijven soms onbekend gebleven namen prijsgeven. Interessant is tevens de tocht die wordt gemaakt over het fietspad door het Stadspark vanaf de immense kei langs de Stikkerlaan naar de Pieter Smitbrug. Verleden en heden komen in het item samen, zoals de aanleg van het rosarium en rozenpaviljoen.

Natuurlijk is er een greep in de oude doos. “Films die slechts één keer of mondjesmaat zijn vertoond”, legt Witter uit. “Het zou jammer zijn die niet nog eens te vertonen, het merendeel enigszins opgepoetst. Zoals de opening en ontwikkeling van Stone Free, in molen Berg. Het item wordt opgeluisterd door opnamen van de vroegere band Stone Free, waarin onder meer Joop de Raaf schittert”. Andere onderwerpen die zijn te verwachten zijn exclusieve beelden van strokartonfabriek Reiderland, de route van Oldambtplein naar Winschoterzijl (te zien o.a. de kleipramen van steenfabriek Strating), het Maintebos (met NoordNed, hertenkamp St. Vitusholt en speeltuin de Garst), alsmede een film genaamd ‘Liflafjes’. “In die laatste is van alles wat samengebald”, legt Witter uit. Voldoende derhalve om bij het zien van de beelden te zwelgen in nostalgie. Kaarten voor de drie voorstellingen zijn te verkrijgen bij De Klinker.

Ingezonden