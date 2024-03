Piraten Battle in de Drijscheer in Alteveer

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 7 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

FRIS MET WOLKENVELDEN | MORGEN ZONNIG

De temperatuur is vannacht gezakt tot rond vriespunt, maar vanuit Duitsland is er meer bewolking gekomen en vanochtend is er dan ook niet veel zon. Vanmiddag wordt dat beter, dan gaan zonnige perioden afwisselen met wolkenvelden. De wind is meest matig met windkracht 3 uit het oosten tot noordoosten, en het is fris met een maximumtemperatuur rond 7 graden.

Vanavond en vannacht wordt het weer helderder en dus kan het opnieuw koud worden, opnieuw met een minimumtemperatuur rond 0 graden met vorst aan de grond. Overdag is het morgen zonnig maar ook fris: de maximumtemperatuur is ’s middag 8 graden bij windkracht 4 tot 5.

In het weekend houden we een oostenwind die flink doorwaait. Er komt uit het zuiden wat bewolking opzetten, maar in het noorden houden we het droog met zonnige perioden. Maxima van 10 tot 12 graden, maar zaterdagnacht nog koud. Na dit weekend is er een noordoostenwind en dat geeft meer bewolking en mogelijk wat regen. En de middagtemperatuur zakt dan weer tot onder de 10 graden.