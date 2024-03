Politie Noord-Nederland waarschuwt voor reeks auto-inbraken in Groningen

GRONINGEN – Wanneer je de eigenaar bent van een VW-Up, Skoda Citigo of Seat Mii let dan even goed op. De politie Noord-Nederland ziet een toename van het aantal auto-inbraken in dit type auto’s. Er zijn in de stad Groningen de afgelopen dagen tientallen inbraken geweest.

De inbraken hebben plaatsgevonden in de wijken Vinkhuizen, Paddepoel, Oranjewijk en de Zeeheldenbuurt. Het valt op omdat het om tientallen inbraken gaat. De inbrekers hebben het gemunt op navigatiesystemen/boordcomputers in de VW-Up, Skoda Citigo en Seat Mii. De politie doet onderzoek naar de inbraken.

Niet alleen in de stad Groningen

De afgelopen weken hebben er vergelijkbare inbraken plaatsgevonden in Hoogezand, Haren, Roden, Zuidlaren en Assen. Bij deze inbraken zijn ook navigatiesystemen/boordcomputers buitgemaakt.

Wat kunt u doen om inbraak te voorkomen?

Als u een auto heeft met een uitneembaar navigatiesysteem neem het dan mee als u uit de auto stapt. Laat het vooral niet in het zicht liggen in de auto. Stop het ook niet in het dashboardkastje. Laat desnoods uw dashboardkastje openstaan, zodat dieven zien dat er in uw auto niets van waarde te halen valt.

De politie adviseert ook om auto’s op een goed verlichte plek neer te zetten met camerabewaking of binnen als het kan. Op goed verlichte plekken lopen ’s avonds vaker mensen rond en worden eventuele verdachte situaties eerder opgemerkt. Ziet u iets verdachts, laat het de politie weten. Dat kan via 0900-8844. Bel bij spoed of heterdaad altijd 112.

Heeft u iets gezien? Laat het de politie weten!

In het onderzoek naar de auto-inbraken is de politie op zoek naar getuigen en camerabeelden van bijvoorbeeld videodeurbellen of dashcams. Heeft u iets gezien of heeft u tips? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.