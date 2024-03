GRONINGEN – RTV Noord verhuist van het Europapark naar Laan Corpus den Hoorn in Groningen. Na twintig jaar in de Mediacentrale ziet de omroep in bedrijfsverzamelgebouw Meerwold (het voormalige opleidingscentrum van KPN) de ideale locatie voor de toekomst. De verhuizing zal volgens planning in 2025 plaatsvinden.

In 2005 verhuisde RTV Noord van het Prinsenhof aan het Martinikerkhof naar de Mediacentrale. In eerste instantie had de omroep de beschikking over een hele vleugel aan de kant van de Euroborg. Sindsdien is er, als gevolg van verschillende bezuinigingen, meerdere keren oppervlakte afgestoten waardoor de ruimte die overbleef onpraktisch en daarmee inefficiënt is geworden. Bovendien loopt de huurtermijn af.

Directeur Nina Nomden: “Bij mijn aantreden in 2022 werd al snel duidelijk dat we toe zijn aan een nieuwe locatie die beter aansluit bij onze ambities en groei. We zijn daarom op zoek gegaan naar een gebouw waarmee we voor de toekomst een goede plek krijgen en dat past bij onze financiële mogelijkheden.“

RTV Noord heeft het afgelopen jaar meerdere locaties in stad en ommeland onderzocht op geschiktheid. Na afweging van verschillende factoren, waaronder bereikbaarheid en toegankelijkheid, is de keuze gevallen op Meerwold.

Nomden: “Het is onze taak om de Groningers via al onze kanalen de verhalen van Groningen te vertellen. Tegelijkertijd moeten we inspelen op veranderingen in het medialandschap; traditionele media als radio en tv komen steeds meer onder druk te staan. Deze digitale transitie vraagt om een andere werkwijze. Ons nieuwe gebouw kunnen we daar goed op inrichten.”

Nomden heeft deze week een intentieverklaring ondertekend en het personeel van RTV Noord is vandaag geïnformeerd. “De medewerkers van RTV Noord zijn blij met deze stap. Volgend jaar zomer zitten we op een nieuwe, prachtige en passende plek!”

