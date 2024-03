Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert de volgende activiteiten:

Zaterdag 16 maart 2024 Wandelexcursie Weidevogels spotten in de Oostpolder 09.00 uur – 11.00 uur Osdijk Noordlaren, aan het einde van de Osdijk, fietsknooppunt 88 in Noordlaren

Zouden de grutto’s er al weer zijn? Het voorjaar is begonnen! Ga eropuit en ontdek of de kievit, grutto, wulp en tureluur al weer in ons land gearriveerd zijn. Hopelijk kunnen we ze nu ook weer verwelkomen! Ook is er een grote kans aanwezig om veel verschillende eenden soorten te zien. Neem dus vooral je verrekijker mee. Het is een tocht van 4 km deels over onverharde wegen. Gratis deelname, aanmelden via de website.

Zaterdag 16 maart 2024 Op stap met een rugzak 14.00 uur – 16.00 uur Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk 103 Groningen

Weet jij waar het noorden is? Of welke vogel daar vliegt? Ga met een rugzak vol spullen en spannende natuuropdrachten op pad rondom Bezoekerscentrum Reitdiep. Wij hebben de rugzakken al klaarstaan. We vinden het fijn als je je aanmeldt, zodat we ongeveer weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. Deelname is gratis.

Zondag 17 maart 2024 Lentewandeling in het Midwolder bos 13.00 uur – 15.30 uur Bezoekerscentrum Ennamborg (Koetshuis) te Midwolda

Om het begin van de lente te vieren, ga je wandelen rond de Ennemaborg. Je bewandelt het terrein en doorkruist het bos. Tijdens de wandeling zie je hoe het bos, de dieren en de bodem ontwaken uit de winterslaap en zich voorbereiden op een prachtige zomer. De gids vertelt je over wat er op dat moment groeit, bloeit, vliegt of fladdert in en om het bos. De tocht duurt ongeveer 2,5 uur. Deelname is gratis, aanmelden via de website.

Zondag 17 maart 2024 Klooster Yesse en de sporen van een rijk verleden 11.00 uur – 12.30 uur Bezoekerscentrum Reitdiep

Een lezing door Annemiek Bos, bewoner van het voormalig kloosterterrein en Hans Punte vrijwilliger bij Het Groninger Landschap. Ons doel met deze lezing is dat u een goed beeld krijgt van het klooster dat hier in Essen heeft gestaan, iets meer weet over de geschiedenis van dit klooster en van de betekenis die het klooster voor Stad en Ommeland heeft gehad. Deelname is gratis, aanmelden via de website.

Woensdag 20 maart 2024 Schatzoeken rond de Ennemaborg 14.30 uur – 16.00 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg (Koetshuis)

Spannende activiteit voor de jeugd! De kinderen krijgen een route mee die ze moeten lopen. Onderweg verzamelen ze letters. Bij aankomst aan het einde van de route vormen de letters een woord. Dit woord is ook de plek van de schatkist is verstopt. In de schatkist ligt een kleine surprise voor iedere deelnemer. Deelname is gratis, aanmelden via de website.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

