Bezinnen in Grunn: toeristische kansen aangegrepen

HORNHUIZEN, GRONINGEN – Afgelopen week vond ‘De Kop Leeg’ plaats, het evenement over bezinningstoerisme om de vrijetijdssector in Groningen te bevorderen. Meer dan 60 vrijetijdsondernemers, -organisaties en gelieerde overheden kwamen op de inspiratiesessie af. Samen bespraken we de mogelijkheden van bezinningstoerisme: want gaat dat nou over verstillen of verdiepen? Welke kansen liggen er voor Groningen? Genoeg stof tot nadenken op de mooie locatie Wongema in Hornhuizen.



De bijeenkomst, die is georganiseerd door het programma Vrijetijdseconomie van Economic Board Groningen, werd passend afgetrapt. De sfeer werd gezet met een meditatiesessie onder leiding van Marlies Pastoor van Herberg het Klooster in Kloosterburen. Marlies begeleidde de deelnemers om in contact te komen met de Groningse klei. Waarna Inge Zwerver van WadWicht uit eigen werk een gedicht voordroeg.



Wandelen is het antwoord op alles

Hierop volgde een inspirerende presentatie van professor dr. J.J.M. Zef Hemel van de Rijksuniversiteit Groningen en de Abe Bonnema Stichting. “Wandelen is het antwoord op alles,” is het motto waar Zef iedereen direct op scherp stelde. In zijn presentatie nam hij de bezoekers mee op weg naar een andere wereld. Vanuit zijn planologische achtergrond stelt hij dat als we snelwegen kunnen maken, dat we ook sluipweggetjes voor natuurlijke wandelingen kunnen maken. Zijn pleidooi voor het herstel van oude wandelpaden en de bevordering van onverharde routes laat goed de mogelijkheden zien voor vertraging en authenticiteit in de toeristische ervaring in Groningen.



Limburg in de Groningse context

Vanuit Limburg was de volgende spreker ‘ingevlogen’, Paul Elshout deelde de inzichten die ze in het zuiden van Nederland hebben gekregen. Waardevolle lessen met betrekking tot het bezinningstoerisme in Groningse context. Zo nemen we de leerpunten ter harte: om de regionale kracht (streekproducten en oorspronkelijk aanbod) te gebruiken, samen te werken en kennis te delen, voldoende toegankelijk maken (vindbaar en boekbaar) en aandacht voor kwaliteit, sales en marketing.



Niet alleen voor bezoekende pensionado’s

Om direct de samenwerking en kennisdeling op gang te brengen gingen we samen ‘pelgrimeren’. In groepjes gingen we uiteen om de thema’s rondom bezinningstoerisme in Groningen te bespreken. Zoals bijvoorbeeld de definitie van bezinningstoerisme. Er bleken verschillende meningen over wat het wel en niet is. Zo werd er ontdekt dat het niet per se spiritueel of religieus is, ook genieten en verstillen. Ook kwamen we erachter dat bezinning niet alleen voor de bezoekende pensionado is, maar juist ook voor de inwoners en het groeiende aantal overprikkelde twintigers en dertigers.



Van yoga tot mijmerplekken

Het project ‘De Kop Leeg’, medeorganisator van deze bijeenkomst en winnaar van de Hackatour van afgelopen zomer, neemt nu het stokje over en zal voortbouwen op de nieuwe ideeën, inspiratie en netwerk die tijdens deze bijeenkomst zijn opgedaan. Of het nou gaat om yoga op de dijk, wadlopen, back to nature ervaringen of het creëren van mijmerplekken: dit krijgt een veelbelovend vervolg!

De Hackatour werd mogelijk gemaakt door de provincie Groningen, het Nationaal Programma Groningen en het Waddenfonds.

Ingezonden door Economic Board Groningen