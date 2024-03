Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 8 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG MAAR KOUD | WEEKEND NOG DROOG

Het is vandaag een fraaie zonnige dag met heel veel zon maar ook met een frisse en soms ook koude oostenwind. Er was vanochtend ook een beetje vorst aan de grond en vanmiddag wordt het dan wel een graad of 8, maar vanavond daalt het geleidelijk tot 2 á 3 graden. Dan is er wel wat minder wind met windkracht 3 tot 4, vanmiddag is er regelmatig windkracht 5.

En er komt ook weer een koude nacht aan met helder weer en een minimum rond +1. Morgen wordt het ’s middags 8 á 9 graden en dan is er naast zon ook wat bewolking. Maar dat hindert niet veel dus het land zal weer sterk uitdrogen, want ook morgenmiddag staat er windkracht 4 tot 5.

Zondag wordt het wat serieuzer met de bewolking en dan moeten we het van enkele opklaringen hebben, maar regen zal er bij ons waarschijnlijk nog niet komen. Begin volgende week is dat anders want dan is er een noordenwind met maandag af en toe regen en dinsdag enkele buien. Daarna lijkt de wind te gaan draaien naar het zuidwesten. Dan is het vooral ’s nachts minder koud, maar het geeft op lange termijn wel af en toe regen.