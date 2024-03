De magie van Binnenwerk, boswachtersblog van Jelka Vale

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een blog van Jelka Vale, boswachter bij Staatsbosbeheer in Westerwolde.

Eén maart was voor ons een bijzondere dag. Op die dag kregen wij er in Westerwolde een boel nieuwe collega’s bij. Ons team is met maar liefst zes nieuwe collega’s bijna verdubbeld. Wie veel in onze natuurgebieden loopt komt ze vast eens tegen. Want deze toppers van Binnenwerk zijn alle dagen buiten aan het werk.

Binnenwerk, maar dan buiten!

Het Rijk vindt het belangrijk om een inclusieve organisatie te zijn. Daarom is in 2016 Binnenwerk opgericht. Bij Binnenwerk werken mensen die een doelgroepindicatie hebben. Ze doen veel verschillend werk, zoals catering, gebouwassistentie, de autowasstraat, maar ook in het natuurbeheer bij Staatsbosbeheer. De naam Binnenwerk klinkt bij Staatsbosbeheer misschien wat gek, want deze mensen zijn juist buiten aan het werk. De kracht van Binnenwerk is dat er gekeken wordt naar wat iemand wél kan, en niet naar wat niet kan. Al vele mensen hebben via dit concept een baan gevonden.

Buiten aan de slag

Sinds deze maand hebben wij in Westerwolde dus ook ons eigen Binnenwerk team. En daar zijn we heel blij mee! Zij gaan ons helpen in onze natuurgebieden. Ze snoeien, onderhouden de wandelpaden en maken bijvoorbeeld de bankjes en bebording schoon. Dankzij hun hulp, geven we het gebied een kwaliteitsimpuls. Elke collega heeft andere kwaliteiten, en als ze willen kunnen ze ook opleidingen en cursussen doen die daarbij passen. De een kan straks met de motorkettingzaag aan de slag, terwijl een ander de opleiding bos- en natuurbeheer kan volgen. Een prachtige toevoeging aan ons team dus! Ze hebben nu hun eerste week erop zitten en zijn super enthousiast.

In heel Groningen Binnenwerk

De samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Binnenwerk bestond onlangs vijf jaar. Door heel Nederland werken er verschillende Binnenwerk teams. In Groningen hadden we drie teams in de natuurgebieden aan het werk. In het Lauwersmeer, Westerkwartier en Duurswold & Oldambt. En nu dus ook in Westerwolde.

Ik kijk uit naar deze waardevolle samenwerking!

Boswachter Jelka