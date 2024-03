Derde archeologielezing op 21 maart 2024 in de Garnizoenskerk in Oudeschans

OUDESCHANS – De derde archeologielezing, met als titel: De verwoestende inbraak van de Dollard is op 21 maart 2024 in de Garnizoenskerk in Oudeschans.

Ook in de winter/voorjaar van 2024 organiseert Erfgoedpartners | Centrum Groninger Taal & Cultuur in samenwerking met het Platform Archeologie & Publiek, de betrokken erfgoedinstellingen, de sprekers en Biblionet Groningen een drietal lezingen over archeologie. De drie lezingen zijn dit keer gelinkt aan het thema ‘Klimaat en veranderend landschap’.



De derde lezing is op 21 maart 2024 in de Garnizoenskerk in Oudeschans en wordt gegeven door

dr. Egge Knol, bioloog-archeoloog (van 1994 tot 2024 conservator Groninger cultuurhistorie bij het Groninger Museum).

De mens als veroorzaker van natuurrampen is een actueel thema. De Dollard is daarvan een sprekend voorbeeld. Het veen achter de Eems werd vanaf de 9e eeuw ontgonnen tot een welvarend landbouwgebied. Niemand had voorzien dat het maaiveld hierdoor zou dalen. Het hoge land werd een badkuip slechts beschermd door een smalle oeverwal met dijken. Een ramp kon niet uitblijven en vond dan ook plaats rond 1412. Na meer doorbraken was na 1509 het land met 33 dorpen in zee verdwenen. De zee zette wel voortdurend klei af, zodat het land deels door inpolderingen kon worden teruggewonnen.

Speciaal voor bezoekers van de lezing is na afloop het Vestingmuseum Oudeschans opengesteld.

Praktische informatie

De lezing wordt gehouden op donderdag 21 maart 2024 in de Garnizoenskerk, Voorstraat 33,

Oudeschans. Aanvang van de lezing: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

Er wordt geen entree geheven, maar aanmelden is verplicht: www.erfgoedpartners.nl/agenda



Livestream: thuis online meekijken

U kunt de lezingen ook thuis live volgen via youtube.com/groningsebibliotheken. Hiervoor hoeft u zich niet vooraf aan te melden. Op een later moment kunt u de opnames van de lezingen ook on demand bekijken op de website van Erfgoedpartners (onder publicaties/youtube).

Ingezonden door Erfgoedpartners

Op de foto: Bus voor de bekers van Termunterzijlvest met een afbeelding van de oude in de Dollard verdwenen grote kerk van Midwolda met vier torens; messing, collectie Groninger Museum (bruikleen Waterschap Hunze en Aa’s).