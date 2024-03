Vestingmuseum Oudeschans opent museumseizoen met expositie werk van fotografe Petra Fens

OUDESCHANS – Het voorjaar is één van de vier seizoenen. Het voorjaar volgt op de winter en wordt gevolgd door de zomer. Tijdens het voorjaar worden in de noordelijker streken van het noordelijk halfrond de bomen weer groener en gaan veel planten bloeien. Geleidelijk wordt het warmer en wordt de kans op vorst kleiner EN het Vestingmuseum Oudeschans gaat, na de winterstop, op 15 maart om 13.00 uur weer open!

We kunnen niet wachten om de prachtige foto’s en de bijzondere digitale kunst van fotografe Petra Fens te laten zien, maar ook de vaste archeologische collectie, die is aangevuld met ‘nieuwe’ eeuwenoude gerestaureerde vondsten, is een bezoek aan het Vestingmuseum meer dan waard.

Fotografe Petra Fens uit Oudeschans exposeert haar werk van vrijdag 15 maart tot en met zondag 28 juli 2024 in het Vestingmuseum. Petra: “Niks is zo mooi om foto’s te maken van iets dat deel uitmaakt van ons leven.” Haar passie voor het vak is met de jaren, van hobby – naar beroepsfotograaf, gegroeid. Ze heeft de opleiding beroepsfotograaf en daarnaast een aantal cursussen gedaan, zodat ze met haar twee Canon camera’s èn haar computer weet waar ze mee bezig is. En, dat levert heel mooie en bijzondere foto’s op.

“Weet je wat dit is?”

“Nou, gewoon iets moois?”

“Ja, dat ook, maar het is begonnen met een ‘gewone’ foto van een tulp!”

Natuurlijk is ook de Pottenkaaste aan de Voorstraat (het kleinste museum van Nederland) op creatieve wijze door Petra ingericht.



We kunnen niet wachten om u te ontmoeten in Oudeschans! Vanaf vrijdag 15 maart in het Vestingmuseum en/of tijdens de gratis lezing ‘De verwoestende inbraak van de Dollard’ door dr. Egge Knol op donderdag 21 maart 2024 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de garnizoenskerk in Oudeschans. Aanmelden voor de lezing via: erfgoedpartners.nl/agenda

Het Vestingmuseum Oudeschans (Molenweg 6) is vanaf vrijdag 15 maart 2024 geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Ingezonden door Annemiek Kamsma