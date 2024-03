Wil Schackmann verzorgt lezing voor het NUT Oldambt

FINSTERWOLDE – Voor de lezing op 19 maart heeft het NUT, afdeling Oldambt, Wil Schackmann uitgenodigd

Napoleon heeft in het begin van de 19e eeuw Nederland als ‘Koninkrijk der Armen’ leeg geroofd achtergelaten. Dat moest veranderen. Veel mensen waren werkeloos en leefden van liefdadigheidsinstellingen. De sociaal bewogen generaal Johannes van den Bosch komt als redder in nood met een ambitieus plan om de armoede in ons land te bestrijden door het stichten van landbouwkoloniën. Zijn plan in 1819 was geen liefdadigheid, want daar lag volgens Van de Bosch de kern van het armoedeprobleem, want al dat liefdewerk maakte de mensen lui en de werkloosheid groter. De oplossing was dan ook: arbeid door kolonisatie en dit zo nodig met een ietsje dwang. De Maatschappij van Weldadigheid werd opgericht en ook uiteindelijk 7 kolonies met meer dan 300 mini-boerderijtjes als locaties voor de werkverschaffing, opvoeding, de maatschappelijke vorming en het aanleren van beschaving.

In 1818 legden maar liefst 599 inwoners uit het Oldambt een stuiver per week opzij om de stichting van de koloniën van weldadigheid te kunnen bekostigen. Wij zouden dat vandaag aan de dag “crowdfunding” noemen. Kunnen wij in Oost-Groningen in 2024 iets leren van generaal Johannes van den Bosch met zijn koloniën?

Om uw kennis op dit gebied wat te verdiepen hebben wij als spreker uitgenodigd Wil Schackmann. Hij schreef maar liefst vier boeken over de koloniën van weldadigheid en kan door zijn historisch onderzoek verhalen en zelfs namen noemen van Oldambtsters zonder werk die werden heropgevoed tot nuttige en arbeidzame burgers.

Locatie van deze openbaar toegankelijke lezing d.d. 19 maart: MFC de Hardenberg, De Hardenberg 5 te Finsterwolde. Reserveren van een plekje in de zaal is wenselijk en dat kan via een mailtje aan k.b.vanslochteren@gmail.com. Aanvang 19.30 uur.