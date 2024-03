Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 9 maart, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WIJ NOG ZON | MAANDAG REGENACHTIG

We hebben vandaag in het noordoosten nog profijt van een groot hogedrukgebied boven Scandinavië. De luchtdruk is wel gedaald naar 1002 tot 1005, maar het is de meeste tijd nog zonnig. Er staat nog windkracht 3 tot 4 en bij vlagen windkracht 5, uit het oosten. De temperatuur is vannacht gedaald naar 1 graad en stijgt vanmiddag naar een maximum van 9 graden.

Vanavond en vannacht komt er uit het zuiden wat bewolking maar het blijft nog droog met opklaringen, de minimumtemperatuur voor komende nacht is bij ons ongeveer 3 graden. Morgen is er nog af en toe zon maar dat is vaak een flauw zonnetje zijn want de bewolking neemt het voor het meeste over. Het is nog droog, maar maandagnacht en vooral maandag overdag neemt de kans op regen sterk toe. Het kan maandag dan ook een vrij natte dag worden.

De wind is morgen nog matig tot vrij krachtig uit het oosten, de maximumtemperatuur voor morgen is 10 graden. Maandag is het maar 8 of 9 graden en dan is het koud met een noordenwind en perioden met regen. Dinsdag valt er een enkele bui en woensdag lijkt droog, daarna is er kans op wat regen met een stijging van temperatuur naar 12 tot 14 graden.