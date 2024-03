Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 10 maart, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG EEN BEETJE ZON | MORGEN REGEN

Er is vandaag nog af en toe zon maar de klad zit er toch een beetje in want vanuit het zuiden is meer bewolking gekomen. Er is ook nog een matige tot vrij krachtige oostenwind maar het is bij ons droog en de wind neemt later wat af: de maximumtemperatuur is 12 graden. Dat is ongeveer 2 graden hoger dan gisteren.

Morgen zakt het maximum terug naar een graad of 9 want de situatie gaat veranderen. Een lagedrukgebied ontstaat boven Midden-Duitsland en komt ook onze kant op. Het wordt daarmee een bewolkte en koude dag met een matige noordoostenwind en af en toe wat regen. Dat kan vannacht al een beetje beginnen maar het is vooral morgen dat het van tijd tot tijd gaat regenen.

Dinsdag is dat lagedrukgebied weg maar we hebben daar op dinsdag nog een kleine nasleep van, met veel bewolking en soms een bui. Woensdag en donderdag lijken droog te zijn met zonnige perioden en een zuidelijke wind. Daardoor kan het stijgen naar 12 tot 14 graden. Vrijdag is het ook redelijk zacht maar dan is er kans op wat regen.