Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 11 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE REGEN | DONDERDAG DE BESTE DAG

Er komt vandaag een lagedrukgebied vanuit Duitsland boven het midden van ons land te liggen. En het weerbeeld is er ook naar met veel bewolking en regelmatig wat regen of motregen. Heel veel valt er bij ons niet (mogelijk 2 of 3 mm), veel meer regen is er in het midden en zuiden van het land met 10 tot 20mm, of zelfs meer. De wind is matig uit het noordoosten, later wordt de wind zwak en veranderlijk. De maximumtemperatuur is ongeveer 8 graden.

Vanavond komt dat lagedrukgebied naar het Noorden maar vult dan ook een beetje op. Er is vanavond, vannacht en morgenochtend voor ons nog wel af en toe regen te verwachten, maar vaak is het ook droog met enkele opklaringen. Minimum vannacht rond 6 graden.

Morgenmiddag is het vaak droog met een paar opklaringen en 8 of 9 graden, maar morgenavond neemt de kans op regen weer toe. Woensdag begint daarna met een buitje en dan wordt het ’s middags droog met wat zon. Dónderdag is de beste dag van de week met flinke zonnige perioden, droog weer, en middagtemperaturen tot 15 graden.