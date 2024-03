Kijkavond Nationale Sterrendagen op 15 maart in Bellingwolde

BELLINGWOLDE, REGIO – Tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen 2024 in het weekend van 15- 17 maart kun je op tientallen plekken in Nederland door een telescoop komen sterrenkijken. Bezoek het langstlopende sterrenkundige publieksevenement van ons land waarbij alles draait het om het ontdekken en beleven van de sterrenhemel boven Nederland.



Sterrenkijken is al jaren populair, want de Landelijke Sterrenkijkdagen bestaan al 48 jaar. Het evenement vindt in 2024 plaats in het weekend van 15 tot 17 maart. Kom sterrenkijken en luister mee naar verhalen over de actuele sterrenhemel, sterrenkundige onderwerpen, of kijk je mee naar demonstraties van telescopen. We vertellen we je natuurlijk graag hoe je zelf aan de slag kunt met sterrenkunde als hobby. Mochten de weersomstandigheden ongeschikt zijn om te sterrenkijken, dan is er op veel locaties ook een

aanvullend programma.



Kijktips: wat kun je dit jaar zien?

Bij helder weer is er van alles te zien tijdens de sterrenkijkdagen. Vroeg in de avond, rond acht uur, kun je boven de westelijke horizon de planeet Jupiter zien, met de telescoop kun je dan misschien ook enkele van zijn manen zien, misschien zie er wel vier. Niet ver er vandaan staat het Zevengesternte, een verzameling van jonge sterren. Met zijn telescoop zag Galileo hier meer dan dertig sterren. leuk om dat ook eens te zien.

Tussen de Maan en het Zevengesternte staat de planeet Uranus. Je hebt een telescoop nodig om die

te zien. De maan is dit weekend vooral vroeg in de avond te zien en dan voor wat minder dan de helft verlicht. In de loop van het weekend zie je er steeds meer van. De maankraters zijn goed zichtbaar dankzij de schaduwwerking.

Ook het wintersterrenbeeld Orion met zijn karakteristieke zandlopervorm staat aan de zuidelijke hemel. Als je goed kijkt, zie je dat de sterren verschillende kleuren hebben. De superreus Betelgeuze staat

linksboven in het sterrenbeeld en is roodoranje van kleur. Deze ster wordt door astronomen in de gaten gehouden omdat die bijna aan het eind van zijn leven is.

In de onderste helft van het sterrenbeeld bevindt zich de Orionnevel. Het is een ‘kosmische kraamkamer’ waar weer nieuwe sterren en planeten worden gevormd. Deze nevel leert ons meer over hoe ons eigen zonnestelsel is ontstaan. In de telescoop kun je de nevel als een grijs/groene vlek waarnemen.



Op veel plaatsen kun je de KNVWS waarneemstrippenkaart krijgen. Daar staan leuke sterrenkundige zaken op en kun je bijhouden wat je al gezien hebt of waaraan je hebt meegedaan

In Oost-Groningen kunt u terecht in Bellingwolde aan de Sportweg 48 bij Tido van der Laan. De sterrenwacht is op vrijdagavond geopend van 19.30 tot 23.00 uur. Ook bij bewolkte hemel bent u welkom.



Meer info op de site www.sterrenwacht-bellingwolde.nl of email sterrenwachtbellingwolde@ziggo.nl

