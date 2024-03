Westerwolde neemt drie zwaarbevochten punten mee uit Engelbert

ENGELBERT – In een wedstrijd die vooraf als een “zespuntenwedstrijd” kon worden getypeerd, was het deze zondagmiddag voor Westerwolde erop of eronder. En dat gold natuurlijk ook voor de thuisploeg, die de opdracht had de felbegeerde punten in eigen huis te houden. Van meet af aan lieten de mannen van Westerwolde-trainer Richard Streuding, deze middag fanatieker coachend als ooit te voren, zien waar het in deze fase van de competitie om gaat. En dat de punten door een mooie 2 – 0 overwinning mee terug gingen naar Vlagtwedde, was mede te danken aan een nimmer aflatende inzet en het daaraan gekoppelde enthousiasme. Daarbij opgeteld de in het veld voortdurend aanwijzingen gevende good-old Merill Wakker, die deze middag de basisplaats innam van de afwezige Julian Smid, en je hebt een team dat op zich moeilijk te bestrijden is. De zwaarbevochten overwinning werd dan ook na afloop uitgebreid gevierd.

Vanaf het eerste fluitsignaal van arbiter Lemstra uit het Friese Mildam lieten beide ploegen zien wat er deze middag op het spel stond. En al in de vijftiende minuut de eerste van twee curieuze goals deze middag. Ongeveer vijftien meter over de middellijn komt Merill Wakker in balbezit en wil het speeltuig hoog het strafschopgebied inbrengen. Mede doordat hij een duw in de rug kreeg bij het verzenden van de voorzet, krijgt de bal dusdanig veel snelheid dat deze daarna miraculeus over de iets te ver voor zijn doel staande Tom van Rotterdam, de goalie van Engelbert, tegen het net ploft. Hoewel Wakker nog om een vrije trap vroeg, die waarschijnlijk had kunnen worden gegeven, verdween de bal dus op verrassende wijze in het doel: 0 – 1. Of arbiter Lemstra al gefloten zou hebben voordat het een doelpunt werd, zal voor nagenoeg iedereen een raadsel blijven. Maar gelukkig voor Westerwolde keurde hij het doelpunt goed. En als Engelbert deze middag Tom van Rotterdam niet in het doel zou hebben gehad, dan had met name René v.d. Laan de score in de eerste helft nog verder kunnen uitbouwen Maar oog in oog met de prima acterende doelman van de thuisploeg wist hij de bal bijvoorbeeld in de 24e minuut niet in het doel te prikken. Engelbert probeerde uiteraard hier de nodige aanvalsdrift tegenover te stellen, maar tot noemenswaardige doelpogingen kwamen de mannen van trainer Solinger in dit bedrijf niet.

De in de tweede helft iets meer met de wind in de rug spelende Vlagtwedders zetten het gas er vanaf de aftrap direct op, met als gevolg kleine en iets grotere kansen. Zo was er in de 55e minuut een machtige uithaal van René v.d. Laan die buiten bereik van Van Rotterdam op de paal uiteen spatte. Ook Engelbert kreeg in dit deel van de wedstrijd de nodige kansjes, maar door solide verdedigen en bekwaam optreden van doelman Bas Boonman wist men met enig kunst- en vliegwerk de nul te houden. Nadat Mark Geukes een geweldige kans om zeep hielp, viel hem ook in dit duel helaas weer een gele kaart ten deel. Maar met de nodige hulp van Roël Koops kwam Westerwolde uiteindelijk toch op een gewenste en eigenlijk ook wel verdiende 2 – 0 voorsprong. Een hoge bal van links werd door hem in de 85e minuut ongelukkig achter zijn eigen doelman gewerkt. Engelbert drong nog wel aan, maar het lukte hun voorwaartsen niet deze middag te scoren. En toen de deze middag rustig en beheerst leiden scheidsrechter Lemstra voor het eindsignaal floot, kon de zegetocht van Westerwolde richting de vele meegereisde supporters dan ook beginnen.

Door deze overwinning komt Westerwolde nu op zeventien punten uit zestien wedstrijden. Dat de overwinning van deze middag een noodzakelijke was, bleek later (of eigenlijk al tijdens dit om 14.30 uur begonnen duel) een understatement. Een zege van Veelerveen op Noorster en de nederlaag van Weerdinge, de tegenstander van volgende week zondag op De Barlage, gaven als resultaat dat het aan de onderkant van de ranglijst weer dichter bij elkaar gekropen is. De drie punten van deze middag zorgen er voor dat Westerwolde nog volop meedoet om de alom gevreesde degradatie of nacompetitie te ontlopen. Wie weet krijgt het succes van deze middag zondag 17 maart een vervolg op De Barlage in Vlagtwedde.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Mark Geukes (80 min. Wilco Huls) – Tex van Kalmthout – Rik te Velde (60 min. Ben Ophof) – Rudolf Riks © – Elroy v.d. West – Bart Nieland – Merill Wakker – Kevin v.d. Laan – René v.d. Laan (80 min. Joran Luijten) – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. R. Lemstra uit Mildam

Aantal toeschouwers: 100

Amusementswaarde: 7

Ingezonden door HJ Pleiter