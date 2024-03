Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 12 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST NOG WAT REGEN | DONDERDAG LENTE-ACHTIG

Het is vanochtend nog een zwaar bewolkte toestand en zo af en toe kan er een beetje regen of motregen. Veel is dat niet maar het is zeker niet de hele ochtend droog. Dat is bij temperaturen rond 7 graden en een zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest, vanmiddag draait die wind bij naar zuidwest tot zuid en het is vanmiddag de meeste tijd droog met een paar kleine opklaringen, mogelijk valt er in de loop van vanavond of vannacht weer een beetje regen. Maximumtemperatuur vandaag 8 á 9 graden.

Morgen is er een matige wind uit het zuidwesten en dat geeft wat zachter weer met ’s middags 12 graden, maar het is meestal bewolkt met ’s ochtends is wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan de zon af en toe doorbreken.

En dan is er op donderdag iets meer zon te verwachten maar heel veel zal dat ook dan niet zijn: wel is het donderdag een droge dag met ’s middags maar liefst 15 of 16 graden. Dat is dus lenteachtig met een matige zuidwestenwind, vrijdag en in het volgend weekend is dat lente-gevoel alweer weg want dan is het meestal zwaar bewolkt met af en toe regen en 11 tot 13 graden.