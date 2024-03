Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 13 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WEINIG ZON | ALLEEN MORGEN LENTE

Het is vanochtend nog bewolkt met kans op een drup regen of motregen, maar voor vanmiddag mogen we van droog weer uitgaan en de zon kan later af en toe doorbreken. Maar dat zal niet vaak zijn, wel wordt het redelijk zacht met 11 graden. Daarbij hebben we vandaag een matige zuidwestenwind: windkracht 3 tot 4.

Morgen is er ook een matige zuidwestenwind maar het is dan droog en er zijn veel meer opklaringen. De maximumtemperatuur is morgen dan ook een stuk hoger: het wordt ongeveer 15 graden. Dus dat wordt een lente-dag, maar dat moeten we vrijdag alweer vergeten want al in de nacht valt er af en toe wat regen en dat gaat ook overdag door. De temperatuur is daarbij nog redelijk met een maximum rond 13 graden, maar er is vrijdag opnieuw weinig of geen zon.

Zaterdag is het wat beter met een westenwind met ’s ochtends een bui maar daarna veel opklaringen. Zondag neemt de bewolking het weer over, met kans op wat regen. Het zal begin volgende week vermoedelijk ook doorgaan met zonnige perioden en af en toe wat regen. Maximum in het weekend rond 11 graden, na het weekend weer wat hoger.