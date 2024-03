Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Blijham

BLIJHAM – Vandaag organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Blijham. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Vanmorgen vertrok de wandeling van WandelenWerkt vanuit de kantine van de sporthal De Stelling in Blijham. Dit is ook het thuishonk van de voetbalvereniging A.S.V.B. In de volksmond ook wel de Witte Muizen genoemd, dat refereert aan hun helemaal wit tenue.

In de kantine konden de wandelaars zich vanaf 8.45 uur zich weer melden bij de wandelcoaches. En hier stond zoals gebruikelijk de koffie weer klaar. De groep voor de wandeling van 10 km vertrok weer om 9.15 uur, steeds na 15 minuten gevolgd door een van de andere afstanden.

De wandeling ging al direct vanaf de parkeerplaats het Blijhamster bos in. Dit bos is in 1975 aangelegd, direct na het afronden van de ruiverkaveling Blijham-Bellingwolde in 1974. Vanuit het bos kwam men aan in Lutjeloo. Lutjeloo betekent “klein open bos”. Vroeger werd het ook wel Lutkeloo genoemd. Het is een oud esgehucht op een rivierduin. Het komt voor het eerst voor als Lutken Loe in het breukregister van 1500/1501. Het betreffende -Loo verwijst naar Vriescheloo. Vroeger was Vriescheloo kerkelijk ook aangewezen op Vriescheloo, maar door het opkomende water zoals hieronder beschreven is men hiervoor in de loop der tijd uitgeweken naar Blijham.

Vanuit Lutjeloo dook de wandeling via een van de vele dijkjes het natuurgebied in. Hier werd weer duidelijk dat Blijham vroeger aan zee heeft gelegen. Ulsda was toen een eiland. In de 14e eeuw kwam het water uit de Dollard steeds hoger en veroverde steeds meer land. Dit was zeer waarschijnlijk ook de reden dat de Addinga’s zich toen ook vanuit het Reiderland in Westerwolde, Wedde, hebben gevestigd. Dit alles blijkt doordat is vastgelegd dat de profeet Jarfke (Van der Muyden) per schip over de Dollard tot aan Blijham is gevaren en heeft voorspeld dat het land dat door de zee is verzwolgen, ook weer terug gewonnen zal worden. Jarfke leefde rond 1500. Op het bijgevoegde kaartje laat het de situatie zien in 1593. Er is al weer veel land terug gewonnen, maar Ulsda (Olsden) is nog steeds een eiland in de Dollard. Op dit kaartje is ook de veelheid van dijkjes rondom Blijham te zien. Deze veelheid is nu nog steeds in het landschap rond Blijham zichtbaar.

Via Versche dijk ging de wandeling weer richting Blijham. Hier ging het richting kerk en kerkhof. Bij de kerk is een gedenkteken dat herinnert aan het feit dat op 29 september 1941 de spits door brand is verwoest. Een bommenwerper is, nadat het is aangeschoten door een Duits jachtvliegtuig, ontploft en neergestort. Een deel ervan kwam tegen de spits van de toren en deze is hierdoor door brand verwoest. Vijf bemanningsleden lieten hierbij het leven en zijn bij de kerk begraven.

Tijdens de wandeling door dit gedeelte van Blijham zagen de deelnemers op verschillende plekken onderdelen van het arboretum van het dorp. Dit is als het ware een adoptie arboretum. Iedereen kan, zowel particulier als ook een groep of vereniging, ter ere of nagedachtenis van een bepaalde gebeurtenis een boom planten. Of meerdere natuurlijk. Dit is dan een mooi symbool en een duurzame investering voor de hele gemeenschap.

En zo kwamen de wandelaars tenslotte weer aan bij de kantine in De Stelling. Daar stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met broodjes weer te wachten.

Ingezonden door Jan Bossen