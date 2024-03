Zaden en Zaaien in de Bibliotheek

STADSKANAAL, MUSSELKANAAL, ONSTWEDDE – Op 22 april 2024 is het nationale zaaidag. Een dag waarop we de aandacht vestigen op een groene omgeving waar iedereen van kan genieten, maar vooral de insecten en de bijen. Vanaf 16 maart tot 1 mei worden er verschillende “groene” activiteiten georganiseerd in de bibliotheken, waaronder workshops, lezingen voor zowel volwassenen als kinderen. Tijdens deze maand wordt iedereen aangemoedigd om te zaaien, te leren en te verbinden met de natuur. Ook is het is een geweldige gelegenheid voor kinderen om te leren hoe zaden ontkiemen en hoe planten groeien.



Activiteiten in de Bibliotheek

Tijdens Zaden en Zaai maand worden in Bibliotheken in de gemeente Stadskanaal allerlei activiteiten

georganiseerd:

Lezing Sanne Meijer

Sanne Meijer verbouwt sinds een jaar oude Groninger groenten in haar volkstuin in Roodeschool. Ze onderzoekt deze gewassen vanuit historisch perspectief en vertelt over hun cultuurhistorisch belang en hun bijdrage aan een regionale identiteit. In haar Grunnegs Toentje vind je vooral veel Groninger bonen, zoals tuinbonen, erwten en ‘gewone’ bonen. Deze groenten bestaan al heel lang en je vindt ze overal ter wereld. In haar lezing op woensdag 27 maart om 14:30 uur in Bibliotheek Stadskanaal neemt Sanne je mee op een reis door 10.000 jaar wereldgeschiedenis aan de hand van bonen en vertelt ze over een aantal Groninger bonen en hun verhalen.



Moestuinstenen schilderen

Moestuinstenen maak je zoals happy stones, alleen gebruik je de moestuinstenen om aan te geven

waar je welke zaadjes gezaaid hebt. Op woensdag 3 april om 15:00u kunnen kinderen meedoen aan

deze workshop in onze bibliotheek Stadskanaal, op donderdag 11 april om 15:00u in de Bibliotheek

Musselkanaal en op vrijdag 19 april in de Bibliotheek Onstwedde.



Opening Zadenbibliotheken Musselkanaal en Onstwedde

Op dinsdag 16 april openen we onze Zadenbibliotheek in de Bibliotheek van Onstwedde om 15:00u,

de Zadenbibliotheek in de Bibliotheek van Musselkanaal wordt op donderdag 18 april om 15:00u

geopend. Een Zadenbibliotheek is een plek waar je gratis zaden kunt lenen en ruilen van groenten,

fruit, kruiden en bloemen. Deze zaden zaai je in je eigen tuin waar ze kunnen groeien en bloeien.

Aan het einde van de bloei kun je weer zaden oogsten en een deel hiervan terugbrengen naar de

Zadenbibliotheek. Zo maken we onze omgeving steeds een beetje groener. Na de opening gaan we

blije bij bommen maken.



Blije Bij bom maken

Kom een blij bij bom maken in de bibliotheek. Een blije bij bom is een pakketje bloemzaadjes,

beschermd door klei en compost. Veel mensen noemen zo’n pakketje een zaadbom. Het zijn kleine

ronde bolletjes met daarin verstopt tientallen bloemen. Op woensdag 3 april tussen 15:30 –16:30u

kunnen kinderen en hun (groot)ouders meedoen aan deze activiteit in onze bibliotheek in

Stadskanaal, op dinsdag 16 april tussen 15:00-16:30u in de Bibliotheek Onstwedde en op donderdag

18 april tussen 15:00-16:30u in Bibliotheek Musselkanaal. Deze activiteiten hebben een open inloop.



Boekje lezen en zaden zaaien

Op donderdag 4 april wordt er in Bibliotheek Stadskanaal voorgelezen uit het boek “Joepie!! Zaadjes

van de Zadenbibliotheek”. Na het lezen van het boek kunnen kinderen en hun (groot)ouders de

bloempotjes versieren. Wanneer het potje versierd is, worden er zonnebloemzaadjes gezaaid.



Bijtjes drukken met Willem Kolvoort

Willem Kolvoort, bekend als postermaker van muziekzaal Vera, staat ook bekend om zijn illustraties

van dieren en insecten. Hij is de illustrator van de populaire natuurrubriek ‘Kijken naar’ in De

Gelderlander. Willem toert langs bibliotheken om bijtjes te drukken en zegt: “Het gaat niet goed met

onze insecten en wilde bijtjes… tijd voor actie!” In zijn workshop op woensdag 1 mei om 15:00 uur in

Bibliotheek Stadskanaal leer je met sjabloondruk, een eenvoudige techniek, nieuwe bijtjes en andere

kriebelbeestjes maken.



Lezing door de Imker

Op woensdag 1 mei om 14:00u komt een imker van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging

Stadskanaal naar de Bibliotheek in Stadskanaal. Dankzij bijen ziet de wereld er kleurrijk uit. Bijen zijn

namelijk belangrijk voor de bestuiving van bloemen. De imker komt iets vertellen over wat het

belang is van bijen voor bloemen en planten, wat voor soort bijen er zijn, maar ook wat het werk is

van een imker en wat jij zelf kunt doen om bijen te helpen.



Op http://www.biblionetgroningen.nl/zaden-en-zaaien staat een overzicht van alle activiteiten die

worden georganiseerd tijdens Zaden en Zaaien in de Groningse bibliotheken. Iedereen is welkom bij

deze activiteiten, ook als je geen lid bent van de Bibliotheek.

