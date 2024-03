Benz werkt met plezier bij Fietsplezier Oldambt

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 14 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN MOOIE DAG | PER DAG WISSELEND

Het wordt vandaag een mooie dag want veel bewolking is opgelost. Er zijn dan ook flinke zonnige perioden met vooral wat midden- en hoge bewolking, en dat duurt ook tot in de avond. Vanavond neemt de bewolking dan weer toe en komende nacht is er ook kans op enkele buien. Maar vandaag is het dus droog en met een zwakke tot matige zuidenwind en een maximumtemperatuur van 15 of 16 graden kan je het gerust een beetje lenteweer gaan noemen.

Morgen is het het de meeste tijd weer bewolkt en af en toe valt er dan wat regen. Heel veel is dat niet maar er kan vooral later in de middag ook een flinke bui voorkomen. Dat kan ook windvlagen geven en er is in ieder geval meer wind met windkracht 4 tot 5. Maximum morgen rond 13 graden.

Zaterdagnacht trekt dat buienfront door naar het oosten en dan hebben we overdag een westenwind met veel opklaringen en meest droog weer. Maximum dan rond 10 graden en zaterdagnacht is het ook heel rustig met weinig wind. Zondag begint waarschijnlijk nog droog maar in de loop van de dag volgt er dan weer regen. En zo blijft het per dag een beetje wisselend, ook begin volgende week.