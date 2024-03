Emmen rolt oranje loper uit voor jarige Koning

EMMEN – Emmen rolt op 27 april 2024 de oranje loper uit voor Koning Willem-Alexander. Samen met de leden van de Koninklijke familie viert hij zijn verjaardag in het centrum. De Koning wordt onder andere toegezongen door Bouke en Jannes en sluit zijn bezoek aan Emmen af met een optreden van Daniël Lohues. Maar dat is slechts een kleine greep uit het programma. Tussen de aankomst van het Koninklijke gezelschap op het Noorderplein en het eindfeest op het Raadhuisplein wordt de Koning onthaald op negen pleinen met een feestelijke mix aan dans, muziek, sport en cultuur. “Ik ben er van overtuigd dat wij hem en de leden van de Koninklijke familie met dit geweldige programma een onvergetelijke verjaardag bezorgen”, zegt burgemeester Eric van Oosterhout.

In het programma worden het verleden en heden van Emmen verbonden met de toekomstige ambities van de gemeente en de regio Zuidoost-Drenthe. Dat gebeurt op een eigentijdse, maar vooral feestelijke wijze waarbij er ook aandacht is voor een thema als circulaire economie. “Het programma is het resultaat van heel veel enthousiasme”, zegt wethouder Guido Rink. “Enthousiasme onder de inwoners, de sport- en cultuursector, enthousiasme onder (horeca) ondernemers. We hebben bij de samenstelling van het programma zoveel mogelijk ingebrachte publieksideeën verwerkt. En dat we bijna 3000 doedels, eenvoudige tekeningen met een paar pennestrepen, ontvingen om de route op een heel creatieve wijze aan te kleden, overtrof onze stoutste verwachtingen. Ik ben trots op de inbreng van iedereen. Dankzij alle bijdragen is er niet alleen een veelzijdig, maar tegelijkertijd ook een verrassend programma samengesteld. Wij staan voor Trots, Ruimte en Energie. Die waarden keren in het programma terug.”

Programma Koningsdag in Emmen

Het programma laat oude, nieuwe, bekende en onbekende kanten van Emmen zien. Maar bovenal: er is er een jarig en dus is het feest. Drenthe is dé fietsprovincie van Nederland. In Emmen en omgeving wordt gefietst. Meestal met wind mee, soms met wind tegen. Er vinden mooie fiets-events plaats, kort geleden nog het EK Wielrennen. Koning Willem-Alexander en zijn familie worden daarom door een peloton wielrenners begeleid naar het startpunt van Koningsdag 2024: het Noorderplein.

Startplein en erfgoedstraat

Op het Noorderplein wordt de Koninklijke familie officieel ontvangen door commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, burgemeester Eric van Oosterhout en kinderburgemeester Kirsten Alting. De Koning wordt hierbij toegezongen door Bouke Scholten, de Emmense Elvis. Daarna loopt de familie naar de Noorderstraat. Een galerij van living statues beeldt hier de rijke historie van Emmen uit: Van de hunebedbouwers tot Vincent van Gogh (die in een vormende periode in Emmen verbleef en zijn inspiratie vond), van hardwerkende boeren tot het kousenmeisje van Danlon. De stad draagt zijn verleden met trots mee, maar kijkt vooruit. Dat is zichtbaar tijdens de modeshow aan het einde van de straat, waar eeuwenoude lokale klederdracht de inspiratie is geweest voor mode-ontwerpers van nu.

Dansplein

Wat hebben klassieke dans, breakdance, volksdansen en afrodans met elkaar gemeen? Het wordt beoefend in Emmen. Dertien dansgroepen demonstreren allerlei verschillende stijlen en laten zien hoe op de dansvloer alle grenzen vervagen: dansen verbindt. Het is een mooie mix van historische en moderne dans, waarbij het danspaar Dietmar Hoekman en Hilda Wolbers van ’t Aol Volk en breakdancer A.J. in hun geheel eigen stijl decennia dansgeschiedenis overbruggen.

Verjaardagsplein

De Koning is jarig. Dat moet gevierd. Maar er zijn meer mensen die op 27 april 2024 wat te vieren hebben. Andere jarigen, Emmenaren die in het kader van lintjesregen een koninklijke onderscheiding kregen, de stadsprins en -prinses Carnaval, de studentenvereniging, de Emmense onderneming van het jaar en andere prijswinnaars, waaronder Pieter Koolwijk, schrijver van het Kinderboekenweekgeschenk 2024. Wat ons betreft vieren zij de verjaardag van de Koning mee! Er zitten 250 verjaardagsgasten op een groot terras met een lokaal hapje en drankje.

Geen verjaardagsfeest zonder muziek. Door het publiek loopt de Koninklijke familie naar een optreden. Zijn naam is Jannes, de koning der piraten. Zoals hij zelf zingt: voor wie mij nu nog niet kent, ik ben een rasechte Drent. Bij het optreden is een speciale plek gereserveerd voor Club Onbeperkt: inclusief uitgaan voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Cultuurplein

Op de plek van de oude dierentuin is tegenwoordig het Rensenpark gevestigd. Dit is de plek voor kunst, cultuur en innovatie. Voor Koningsdag heeft heel Emmen ‘doedels’ (kleine tekeningen) gemaakt, die door heel de stad te zien zijn. Bij de ingang van het Rensenpark staat een glazen wand, waarop jongeren aan het doedelen zijn. De Koninklijke familie wordt na een ontvangst door Marjory Hospers van het Centrum voor Beeldende Kunst uitgedaagd een creatieve bijdrage te leveren.

Hier gaan we ook de nieuwe naam onthullen van de nieuwe ruimte voor beeldende kunst, Het Centrum Beeldende Kunst Emmen (CBK) is gevestigd op de plek waar tot 2016 – in de oude dierentuin – de haaien zwommen. Na de onthulling ontdekt men de grensverleggende performance van dansgezelschap X-Yusuf-Boss, jonge theatermakers van Loods13 en alt-mezzo Carina Vinke. Een samensmelting van disciplines die de hands-on mentaliteit van Emmen weerspiegelt. Een unieke noordelijke samenwerking die je niet wilt missen!

Spelplein

Tijd voor actie. Qmusic dj Jorien Renkema en Radio 538 dj Jordi Warners zijn de presentatoren van een interactief spel over de regio. De teams bestaan uit kinderen uit de kinderraden en de kindergemeenteraad en kinderen uit groepen 7 en 8 van diverse scholen. De teams moeten raden wat er uitgebeeld wordt. De winnaar wint eeuwige Emmense glorie. Natuurlijk is de Koninklijke familie ook van harte uitgenodigd om deel te nemen en te laten zien wat zij over Emmen en Drenthe weten.

Innovatieplein

Emmen is een stad van innovatie en één van de wereldleiders op het gebied van circulaire plastics. In Emmen zoeken we naar manieren voor hergebruik van plastics en naar biobased grondstoffen om plastic van te maken. Dit doen we samen met het bedrijfsleven en onderwijs (mbo, hbo, wo). Studenten en de lector van het kunststoffenlectoraat van NHL Stenden ontvangen de Koning en zijn gevolg op het plein voor het gemeentehuis. Dit plein wordt omgetoverd tot een prachtige bloemenweide met meer dan duizend 3D-geprinte bloemen van circulaire plastics. Zij geven een korte introductie en vertellen over onze bijdrage aan het grote, wereldwijde plastic vraagstuk.

Sportplein

Nederland is een voetballand. Emmen is een voetbalstad. Het mooiste spelletje verbindt iedereen in de stad. Van het walking footballteam tot het G-team. Op ons voetbalveld toont Emmen wat er gebeurt op het gebied van voetbal. Wie wil, kan meedoen aan een penalty shoot-out. Maar dat is niet alles. Handbal wordt in Emmen op hoog niveau gespeeld. En ook de Emmense wereldkampioen sjoelen Elly Mensen geeft een demonstratie. Oud Hollandsche kneuterigheid? Sjoelen is topsport en sjoelen is van nu. Laat Elly maar schuiven.

Daarnaast zijn er diverse demonstraties van spectaculaire sporters uit de stad, talenten uit bijvoorbeeld acrogym. Bij de skatebaan tonen racerunners en trialbikers hun kunsten. De Koninklijke familie krijgt een introductie in het succesvolle Emmense buurtconcept: de spelcontainer. In meerdere buurten staan grote zeecontainers, vol sport- en spelmateriaal. Buurtsportcoaches en welzijnswerk organiseren hier diverse activiteiten mee, zodat Emmen meer beweegt. En vooral: sámen beweegt.

Wildlands en het Atlas Theater

Wildlands is de trots van Emmen. Al bijna 90 jaar heeft de stad een van de mooiste dierentuinen van Europa – en dat ook nog eens midden in het centrum. Samen met het Atlas theater, is Wildlands de plek voor ontspanning, inspiratie, educatie en vermaak in Emmen. Natuurlijk brengt de Koninklijke familie een bezoek aan het paradepaardje van de stad. Ze worden onthaald met een verrassend programma dat past in de traditie van Wildlands en het Atlas Theater.

Raadhuisplein Meezingplein

De grote uitsmijter is een grootse sing-a-long. Deze is in volle gang als de Koning van Wildlands naar het Raadhuisplein loopt. Koningsdag in Emmen kan niet voorbijgaan zonder een optreden van Drentse trots Daniël Lohues. Speciaal voor deze gelegenheid treedt hij op met band. Dit is het einde van de wandeling. Na een dankwoord van de burgemeester is het woord aan Zijne Majesteit de Koning. Vervolgens klimt dirigent Reinout Douma van het Noordpool Orkest op de bok en klinkt als groots sluitstuk het Wilhelmus, gezongen door Rosa da Silva en een gelegenheidskoor onder leiding van Rineke Marwitz. Uiteraard zingt het publiek mee. Daarna verlaat de koninklijke familie het podium en de stad. Maar voor Emmen is het feest dan nog maar net begonnen.

Kom naar Emmen

De komende zes weken tot Koningsdag staan in het teken van de laatste voorbereidingen en puntjes op de i. “Kom naar Emmen zou ik willen zeggen. Je zult langs de route ogen en oren tekort komen. Zoveel is er te zien en te beleven”, blikt burgemeester Van Oosterhout vooruit. “En ook als het koninklijk gezelschap weer vertrokken is hebben we nog een heel aantrekkelijk muziek- en feestprogramma. Koningsdag maakt ons trots en dankzij onze verbondenheid zijn we met z’n allen in staat om de Koning een spetterend verjaardagsfeest aan te bieden.”

Bron: Gemeente Emmen