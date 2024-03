Zondag koffieconcert in kerkje Oudeschans

OUDESCHANS – Aankomende zondag speelt het Artenia Duo in het vestingkerkje van Oudeschans.

Violiste Evgenia Feizo is van Grieks\Albanese afkomst. Zij studeerde in Thessaloniki en aan de Musik Hochschule in Lubeck. Voor studie is zij nu verbonden aan Staatskappelle Dresden. En Evgenia is gevraagd voor de Symphoniker van zowel Hamburg, Kiel en Lubeck, evenals voor het Gustaf Mahler orkest. Tot slot is Evgenia 1e violist van de “Mozart Concertisten”.

Aan de piano Luis Romero van Mexicaanse afkomst. Luis kwam in 2012 naar Nederland om zijn pianostudie af te ronden. Hij treedt veel op als begeleider en ontwikkelde in Den Haag een internationale pianoschool. Op het programma werken van Richard Strauss, Frans Schubert, Piazzolla, Grieg, Fritz Kreisler. Met als muzikale verassing een lesje in muziek.

Weer een concert om niet te missen.

(Op de kalender stond voor aanstaande zondag het NNO Cellokwartet op het programma. Het strijkkwartet heeft echter moeten afzeggen, vandaar dat het Artenia Duo naar het kerkje in Oudeschans komt.)

Vanaf half 11 staat de koffie voor U klaar.

Aanvang 11.30 uur.

Voor meer informatie klik HIER.

Ingezonden