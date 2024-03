Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 16 maart, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPKLARINGEN EN REGEN | OOK DAARNA WISSELEND

Het wordt een weekend met twee kanten want na de buien van vannacht komen er vanmiddag veel opklaringen en het eindigt vanmiddag helder met met een zwakke westenwind. Maar warm is het vandaag niet met een maximumtemperatuur van 10 of 11 graden. Vanavond en vannacht wordt het ook koud en heel rustig, met kans op mistbanken en 3 á 4 graden. Dan is er een ook klein hogedrukgebied boven ons land, maar ondertussen komt er vanuit het westen vannacht weer meer bewolking.

Morgen is daarom ook een ander verhaal want er is vrij veel bewolking en in de loop van de middag gaat het vanuit het zuidwesten af en toe regenen. Morgenavond valt er regelmatig ook wat regen. Maximum morgen rond 10 graden en een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid.

Na dit weekend zijn er hogedrukgebieden boven Frankrijk en Midden-Europa. Heel sterk zijn die niet en storingen met buien boven Engeland kunnen bij ons dan ook nog invloed hebben. Vooral maandag en woensdag is er kans op een paar regenbuien met veel bewolking, maar zeker na maandag zijn er ook regelmatig opklaringen. De temperatuur gaat omhoog naar 11 á 12 graden en daar kan later in de week nog wat bij komen.