Bewoners Organisatie Westerwolde steekt de handen uit de mouwen

BLIJHAM, TER APEL – Tijdens de landelijke actie NL Doet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland, staken ook de bestuurders van de BOW de handen uit de mouwen. Dit deden ze bij een 3-tal projecten in Westerwolde.

Zo hielpen ze bij een opruimklus aan de Swikstellen e.o. in Blijham, hebben ze geholpen bij het planten van bomen in de dierenweide bij Cosis in Ter Apel en was er een klusje in het wooncomplex Marktzicht in Ter Apel. Daar werd de gezamenlijke recreatieruimte opgeknapt.

Mevr. van Meeteren-Haak, voorzitter: “Wij komen dagelijks op voor de belangen van huurders die via Acantus huren in Westerwolde. Wij houden ons o.a. bezig met beleidszaken waaronder ook de aankomende huurverhoging in juli. Deze zal landelijk uitkomen op 5.3%. Daar kunnen wij natuurlijk niet mee akkoord gaan.”

“Naast wat we normaal doen, steken we graag de handen uit de mouwen tijdens NLDoet. Dat is totaal iets anders, maar zo superleuk om samen te doen.

Ingezonden door Bewoners Organisatie Westerwolde