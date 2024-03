Politie Emmen zoekt eigenaars fatbike en tuingereedschap

EMMEN – De politie is op zoek naar de eigenaars van een partij tuingereedschap en een fatbike.

Aan de Laan van de Marel in Emmen is een partij tuingereedschap aangetroffen. Het stond tegen de schuur van een melder aan. Mist u onderstaand gereedschap of weet u van wie het tuingereedschap is? Dan komt de politie graag met u in contact via 0900-8844

Naar aanleiding van een poging diefstal is in het centrum van Emmen een fatbike aangetroffen. Bent u of kent u de eigenaar van de fiets? Neem dan contact met op via 0900-8844. Neem bij het ophalen van de fatbike een originele sleutel van de fiets en hangslot mee en tevens een aankoopbewijs waarmee u kunt aantonen eigenaar van de fatbike te zijn.