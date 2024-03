Ruim 200 leerlingen van basisscholen uit Westerwolde zingen uit volle borst op het Laidjesfestival

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 15 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE EEN BUI | WISSELEND BEELD BLIJFT

Na de zon van gisteren is het vandaag allemaal weer wat minder fraai, en die afwisseling gaat de komende dagen ook een beetje door. Want morgen zijn er veel opklaringen en zondag is de kans op regen weer een stuk groter.

Maar na de buien van vannacht is het vanochtend iets droger met enkele kleine opklaringen, vanmiddag is er weer meer kans op een paar buien. Daar kan een enkele flinke bui zijn en het kan ook even vlagerig zijn met vlagen van windkracht 6. De maximumtemperatuur is 13 graden en er staat vanmiddag windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten.

Vanavond is het vaak droog maar tot morgenochtend is er nog kans op een bui, morgenoverdag is het droog met ’s ochtends vrij veel wolkenvelden maar in de middag flinke zonnige perioden en stapelwolken. Minimum vannacht rond 6 graden, maximum morgen rond 10 graden en gaandeweg afnemende wind, morgenavond daalt het naar 4 graden.

Zondagnacht raakt het weer bewolkt en in de ochtend gaat het een beetje regenen, meer regen is er zondagmiddag en zondagavond. Ook dan wordt het zo’n 10 graden. Maandag is er nog kans op wat lichte regen, dinsdag lijkt het dan weer droog, enz.