Westerwolde ontvangt Weerdinge als volgende krachtmeting

VLAGTWEDDE – Na de zwaarbevochten zege vorige week zondag in en tegen Engelbert, staat Westerwolde komende zondagmiddag een krachtmeting van gelijke orde te wachten. Op bezoek op De Barlage komt dan Weerdinge, de ploeg waarvan tijdens de heenwedstrijd eerder dit seizoen met 3 – 0 werd verloren. Met nog vier thuiswedstrijden en zes duels op vreemde bodem te gaan, zullen de Vlagtwedders opnieuw flink aan de bak moeten om dit keer de noodzakelijke punten wel in eigen huis te houden. Dit alles met de onderliggende gedachte de aansluiting met de veilige middenmoot te behouden. Maar met de strijdlust die vorige week in Engelbert ten toon werd gespreid, moet het ook komende zondagmiddag vast en zeker lukken een zo optimaal mogelijk resultaat te bewerkstelligen.

Weerdinge staat tot deze speeldag op de negende plaats in de competitietussenstand. Het team van trainer Geert Katoen heeft uit de vijftien gespeelde wedstrijden negentien punten behaald. Er werd daarin 27 keer gescoord en men kreeg 22 doelpunten tegen. Wat opvalt bij de ploeg uit het dorp onder de rook van Emmen is, dat men van die vijftien wedstrijden er zeven (!) gelijk heeft gespeeld en daarmee is de ploeg samen met Actief “kampioen” gelijke spelen tot op dit moment. Daarnaast werd er vier keer gewonnen en vier keer verloren.

Ondanks de winst van afgelopen zondag staat Westerwolde nog steeds op de twaalfde plaats in de tussenstand. Het team van captain Rudolf Riks heeft momenteel zestien wedstrijden gespeeld en heeft uit die duels zeventien punten behaald. Het doelsaldo van de Vlagtwedders is iets minder rooskleurig dan dat van Weerdinge; men heeft 30 keer gescoord en 41 doelpunten tegen gekregen. Wel heeft men één wedstrijd meer gewonnen dan Weerdinge tot op dit moment deed.

De wedstrijd op sportpark De Barlage in Vlagtwedde begint zondagmiddag om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter J. Reints. Pupil van de week is deze middag River Iliohan; hij speelt in Westerwolde JO12-3.

WEDSTRIJDSPONSOR

Wedstrijdsponsor bij Westerwolde – Weerdinge is het bedrijf WS-ICT uit Bellingwolde, gerund door Jasper Weisenbach.

Van het opzetten en onderhouden van ICT-netwerken tot het op maat bouwen van workstations voor zakelijk gebruik, WS-ICT levert oplossingen die perfect aansluiten op jouw behoeften. WS ICT biedt onder andere IT Consultancy aan voor bedrijven, waar WS-ICT een grondige analyse maakt en daarop aangepaste oplossingen kan bieden om ervoor te zorgen dat jouw IT-infrastructuur altijd optimaal presteert en klaar is voor de toekomst. WS-ICT biedt tevens een breed scala aan diensten, (ook voor particulieren) van hardware verkoop tot reparatie. En met de focus op resultaat, flexibiliteit en duidelijke communicatie, kun je erop vertrouwen dat je bij WS-ICT in goede handen bent.

Als sponsor van de v.v. Westerwolde biedt WS-ICT zondag voor de eerste keer een wedstrijdbal aan. En dat kan vanuit de vereniging op de nodige waardering rekenen en een hartelijk dankjewel is dan ook op z’n plaats.

Ingezonden door HJ Pleiter