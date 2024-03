Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 17 maart, 09.00 uur door John Havinga

DROOG BEGIN – VANMIDDAG REGEN | DAARNA EVEN ZACHTER, MAAR WISSELVALLIG

We beginnen vandaag met droog weer en wat zon en dus kunnen we nog prima een wandeling maken. Vanmiddag zal de bewolking dikker worden en toenemen, waarna het in de tweede helft van de middag geleidelijk wat gaat regenen. Het kwik komt te liggen rond 10 graden, bij een matige wind uit het zuidoosten. Vannacht bewolking en af en toe regen, bij 8 graden.

Morgen krijgen we te maken met regen en enkele buien met daarbij veel bewolking. De middagtemperatuur komt te liggen rond 11 graden, bij een zwakke tot matige wind die naar het zuidwesten tot westen draait. Dinsdag krijgen we nu en dan zon, afgewisseld door buien. De wind wordt daarbij matig uit het zuiden en het kan 12 à 13 graden worden.

Op de lange termijn zien we woensdag nog een iets hogere temperatuur van 14 of 15 graden. Dan krijgen we regelmatig zon maar ook enkele buien. De temperaturen zullen dan later in de week vanaf donderdag weer op een iets lager niveau schommelen rond 10 á 12 graden. Het is wisselvallig weer met regelmatig (pittige) buien en ook nu en dan zon, bij een zuidwestelijke stroming.