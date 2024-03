Westerwolde bindt ook Weerdinge met 2-0 aan de zegekar

VLAGTWEDDE – Werd er vorige week zondag in en tegen Engelbert een zwaarbevochten 2 – 0 overwinning door Westerwolde uit het vuur gesleept, deze zondagmiddag moest Weerdinge er met dezelfde cijfers aan geloven. En niet alleen de uitslag had de overeenkomst met een week geleden, het woord “zwaarbevochten” was ook op De Barlage in Vlagtwedde van toepassing als uitkomst van het duel Westerwolde – Weerdinge. Een verdere vergelijking ligt ook nog in het feit dat de eerste wedstrijd in de competitie tegen zowel Engelbert als Weerdinge met 3 – 0 verloren ging. En dat de Vlagtwedders in dit stadium van de competitie van beide ploegen met 2 – 0 weten te winnen, geeft toch wel aan dat naarmate de competitie vordert de vorm en het karakter van het team van trainer Richard Streuding nog steeds groeiende is. En na negentig minuten voetballen kon dan ook niemand stellen dat deze toch wel belangrijke zege onterecht was. Van de vele gecreëerde kansen werden er uiteindelijk twee benut en daarbij was topschutter René v.d. Laan onbetwist het goudhaantje. Via vlijmscherpe counters wist hij zijn productie dit seizoen te verhogen naar vijftien gemaakte doelpunten.

Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Reints ontspon zich op De Barlage voor het in behoorlijke mate toegestroomde publiek een open wedstrijd, waarbij het spel voortdurend op en neer golfde. De grootste kansen in deze eerste speelhelft waren voor de thuisploeg, met name voor linkerspits Frank Riks. Prima aangespeeld vanuit een serie goede aanvallen lukte het hem echter niet de bal achter de deze middag prima acterende doelman Thomas van Klinken van Weerdinge te werken. Ook in de slotminuut wist hij vanuit een corner de bal niet tussen de palen te knikken. En omdat de spaarzame kansen van Weerdinge ook niet tot succes leidden, kon scheidsrechter Reints na een verder aantrekkelijke eerste helft beide ploegen met de beginstand naar de kleedkamers sturen. Dit alles met de conclusie dat de gelukkigste ploeg deze middag de pot wel eens zou kunnen gaan winnen.

In het tweede bedrijf een wedstrijd die zich ongeveer op dezelfde manier voortzette, zij het dat het spelniveau naarmate dit deel vorderde toch wel enigszins naar beneden ging. Toch vielen er voor zowel voor Westerwolde als Weerdinge een aantal reële scoringskansen te noteren, maar vrij voor de keeper wisten zowel Joran de Boer van Weerdinge als René v.d. Laan namens Westerwolde niet tot scoren te komen. En toch was het diezelfde René v.d. Laan die deze middag de ban brak en als eerste en enige de bal binnen de palen wist te schieten. Vrij voor doelman Van Klinken van Weerdinge bleef hij in de 80e minuut nu wel rustig en wist zodoende de toch wel enigszins bevrijdende 1 – 0 op het scorebord te doen aantekenen. En toen de mannen van trainer Geert Katoen van Weerdinge meer en meer risico moest nemen om de gewenste aansluitingstreffer te realiseren, sloeg Westerwolde definitief toe. Na weer een prima dieptepass snelde René v.d. Laan in de 88e minuut andermaal richting het vijandelijke doel en na koelbloedige afronding kon hij zich opnieuw laten fêteren door zijn toegesnelde ploeggenoten. Niet lang daarna kon arbiter Reints, die de wedstrijd naar behoren onder controle had, deze middag voor de laatste keer fluiten.

Met deze drie punten in de knip steeg Westerwolde op de ranglijst naar de tiende plaats en heeft nu twintig punten uit zeventien wedstrijden. Hierbij opgemerkt dat, ondanks het verschil in het aantal gespeelde wedstrijden, het gat naar nummer vijf in de stand slechts vijf punten bedraagt. Het moge duidelijk zijn dat er de komende weken nog heel wat verschuivingen in de nu grote middenmoot plaats zullen vinden. Voor Westerwolde uiteraard de zorg de lijn van de afgelopen weken door te trekken om er aan het eind van de rit voor te zorgen dat de gevreesde nacompetitie wordt ontlopen. En wie weet kan de onverdiende nederlaag in eigen huis tegen Groninger Boys volgende week zondag worden weggepoetst als de reis richting Stad gaat.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Mark Geukes (46 min. Julian Smid) – Tex van Kalmthout (83 min. Ben Ophof) – Rik te Velde (65 min. Sander van Hoorn) – Rudolf Riks © – Elroy v.d. West – Bart Nieland – Merill Wakker – Kevin v.d. Laan – René v.d. Laan – Frank Riks

Ook op de bank: Wilco Huls – Mikai Luijten – Joran Luijten – Robert Bruggers

Scheidsrechter: dhr. J. Reints uit Onstwedde

Aantal toeschouwers: 125

Amusementswaarde: 7

Ingezonden door HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER.