Aantal asielzoekers in aanmeldcentrum loopt fors op

TER APEL – In het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven momenteel 2.214 asielzoekers.

Er is een gebrek aan opvangplekken voor asielzoekers. Dat maakt dat de druk bij het COA hoog is. In het aanmeldcentrum verblijven sinds de tweede week van deze maand meer dan de toegestane 2.000 asielzoekers. Op dit moment staat de teller op 2.214.

Van 24 februari tot en met vrijdag 8 maart was het aantal mensen in Ter Apel onder de 2.000. Daarna liepen de aantallen weer op, klik HIER voor het overzicht. Het COA moet, op last van de rechter, voor iedere dag dat, er meer dan 2.000 asielzoekers in het aanmeldcentrum verblijven een dwangsom van 15.000 aan de gemeente Westerwolde betalen. De teller staat na 13 dagen op 195.000 euro. Het maximum dat het COA moet betalen is 1,5 miljoen, wat gelijk staat aan 100 dagen dat er zich meer dan 2.000 asielzoekers in het aanmeldcentrum bevinden.

De instroom is nog steeds hoog en de noodopvang op het terrein van Walibi Flevo in Biddinghuizen, waar ruim 350 asielzoekers verbleven, is, in verband met de festivals die er vanaf april weer worden georganiseerd, gesloten.