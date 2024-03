Buurthuiskamer De Wilpskamp in Ter Apel officieel geopend

TER APEL – Cosis en Welzijn Westerwolde hebben de handen inéén geslagen. Voor de inwoners van Ter Apel bieden zij in De Wilpskamp een laagdrempelige plek die vier dagen per week geopend is. Een plek waar gezelligheid, verbinding en ontmoeting centraal staat. Vanmiddag was, na een aantal toespraken en nadat de wandelgroep door een gespannen lint was gelopen, de buurthuiskamer officieel geopend.



Welzijn Westerwolde heeft al ruim een jaar ervaring met het huiskamerproject. In jongerencentrum Hebe aan de Hoofdstraat in Ter Apel is met twee ochtenden gestart. Deze ochtenden zijn nu opgegaan in de openingstijden van De Wilpskamp aan de Sellingerstraat. Samen met Cosis is de huiskamer 4 dagen per week geopend. De locatie aan De Wilpskamp biedt naast een buurthuiskamer ook een terras en een tuin waar groenten kunnen worden gekweekt en waar wandelingen meteen in het bos kunnen starten. Deze multifunctionele plek biedt inwoners veel mogelijkheden waar eigen initiatieven worden omgezet in concrete activiteiten, bezigheden en nieuwe ontmoetingen. De rol van professionals van Cosis en Westerwolde is faciliteren, stimuleren en motiveren. De ervaringen zijn positief, inwoners weten de plek al te vinden, verbreden hun netwerk en hebben meer zin in het leven. En als er iets is waar ze tegenaan lopen, is een praatje met een mede-bezoeker snel gemaakt of als het nodig is een gesprek met een professional. Het is de bedoeling hiermee intensievere ondersteuning te voorkomen. Dat is vanuit de gemeente, die het project voor de duur van een jaar financiert, ook de insteek.

De buurthuiskamer werd vanmiddag geheel in huiskamerstijl, inclusief huisgemaakte soep met broodjes, geopend. Vanaf twee uur konden belangstellenden kennis maken met de locatie, de medewerkers en enkele bezoekers.



De openingstijden van buurthuiskamer De Wilpskamp zijn:

Maandag 9.00-16.00 uur

Dinsdag 9.00-16.00 uur

Woensdag 9.00-12.30 uur

Vrijdag 9.00-16.00 uur

Foto’s: Gerda Boeijing