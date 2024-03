IVN: Wordt de natuur door Staatsbosbeheer in Westerwolde nog voldoende beschermd?

WESTERWOLDE – Wordt de natuur door Staatsbosbeheer in Westerwolde nog voldoende beschermd? IVN afdeling Westerwolde – Oldambt vindt van niet.



Luxe trekkershutten

Aan het Staatsbosbeheer (SBB) is recent door de gemeente Westerwolde een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een 2-tal luxe trekkershutten in de omgeving van Sellingen. De ene locatie is gelegen bij een ven in de Breedwisch bij Jipsinghuizen en de andere locatie is bij een ven naast de Lage Weg ten westen van Sellingen.

Unieke vennen in Sellingen

Vennen zijn natuurlijke laagten met voedsel- en, in Westerwolde, kalkarm water met zeldzame planten en veenmossen. Zowel nationaal als Europees zijn vennen vanuit de natuurbescherming van groot belang. Binnen de provincie Groningen komen dit soort vennen maar weinig voor en dan voornamelijk in de omgeving van Sellingen. Zowel bij SBB als bij de provincie Groningen hebben beide locaties een natuurdoelstelling. Recent zijn er met extra geld van de Provincie nog verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd.

IVN is dan ook zeer verbaasd dat SBB het bedrijf Cabiner toestemming heeft verleend om twee luxe trekkershutten te plaatsen. Zelfs op korte afstand van de vennen.

Bezwaar IVN

IVN heeft bezwaar gemaakt tegen het verlenen van de omgevingsvergunning. Zij heeft gewezen op de risico’s. Zoals o.a.: verstoring door de gebruikers van de hutten; boring naar grondwater voor drinkwater; bluswater dat als gevolg van (bos)brand in het ven kan spoelen. In de Breedwisch is een landschappelijk fraaie, rustgevende plek ontstaan. Rust en landschappelijke schoonheid worden bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag niet meegenomen. Er is wel een natuurtoets gemaakt. Maar deze was onvolledig en niet actueel. Dat had SBB ook moeten zien.

Bezwaar ongegrond

Uiteindelijk verklaarde gemeente Westerwolde het bezwaar ongegrond. Gemeente Westerwolde draagt het keurmerk Cittaslow en daar hoort bij dat ze streven naar een kwalitatief hoogwaardig landschap. Maar landschap is het resultaat van processen en activiteiten door aarde (bodem, water), mensen en natuur (flora en fauna). IVN merkt dat Westerwolde voor het laatst genoemde onderdeel regelmatig te weinig aandacht heeft.

Overleg door SBB steeds opgeschort

Tijdens de hoorzitting bij de Bezwarencommissie eind oktober 2023 hebben SBB en IVN afgesproken nog in overleg te gaan over een alternatieve locatie. Een datum voor overleg werd door SBB regelmatig vooruit geschoven. En via een andere weg bleven verzoeken om over alternatieve locaties te mogen praten weken onbeantwoord. Bewust …? Nu gebruikt SBB o.a. als argument dat een alternatieve locatie niet meer mogelijk is, want de cabins moeten vóór het broedseizoen -half maart- geplaatst worden.

In haar eigen personeelsblad schrijft SBB recent: “Je kunt je toch niet voorstellen dat je een vergunning aanvraagt zonder de omgeving er op een of andere manier bij te betrekken.” De praktijk is duidelijk anders. Bewoners zijn nadrukkelijk niet betrokken bij deze vergunning. Niet voor niets hebben zij ook een tweetal bezwaarschriften ingediend. Door onzorgvuldig handelen van SBB heeft Cabiner SBB in de houdgreep genomen. Begrijpelijk want Cabiner kan met deze plekken prachtige foto’s maken voor hun website. En hun luxe trekkershutten verhuren. Dat geven ze in gesprekken ook ruiterlijk toe.

Natuurnetwerk Nederland

Bijna een jaar geleden is door veel partijen met trots de realisatie in Westerwolde van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gevierd. Beide locaties van de trekkershutten vallen binnen het NNN (eerder EHS genoemd). Het idee voor het NNN komt voort uit het Natuurbeleidsplan 1990. Het NNN is in eerste instantie bedoeld voor uitbreiding en verbetering van het leefgebied van flora en fauna. Het Natuurbeleidsplan geeft ook al de relatie aan tussen natuur, recreatie en toerisme en dat je dit zult moeten afstemmen in de vorm van zonering. In de recente, door het IVN ondersteunde, publicatie ‘Natuur in het landschap van Westerwolde’ (2021) is hier ook op gewezen. Wij hadden toen al de indruk dat Staatsbosbeheer samen met gemeente Westerwolde het NNN onbeperkt aan het invullen was met ‘gebruiksnatuur’. Het is ook nooit de bedoeling geweest het NNN binnen Westerwolde op deze manier te misbruiken. Binnen de begrenzing van de NNN in Westerwolde praat je over een andere ruimtelijke schaal dan bijvoorbeeld in een provincie als Drenthe.

Maak een zoneringsplan

IVN is niet tegen recreatie en toerisme. En ook niet tegen de activiteiten van Cabiner. Maar vermijd dan locaties die voor flora en fauna kwetsbaar zijn en de landschapsbeleving verstoren. De vergunning geldt voor de duur van 5 jaar. En dan: zoeken naar nieuwe locaties? Daarom adviseert IVN om een goed doordacht zoneringsplan te maken zodat de mooiste plekjes beschermd worden en op andere plekken meer recreatie mogelijk is.

IVN Westerwolde-Oldambt