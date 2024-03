Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 20 maart, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZACHT MET EEN BUI | MORGEN KOELER MAAR MEEST DROOG

Zo af en toe komt de zon er even doorheen maar vaak overheerst toch wel de bewolking. Dat zal zeker vanmiddag zo zijn en vanochtend blijft het de meeste tijd nog droog, maar in de loop van de middag en vanavond is er kans op een drup regen. De meeste kans op regen is er later vandaag in het Oldambt en de Eemsdelta, en minder in Westerwolde. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur stijgt ondanks de bewolking tot ongeveer 15 graden.

Vannacht is het meest bewolkt en door een zwak front valt soms wat regen, de wind draait naar het noordwesten. Morgenochtend kan er nog een buitje vallen maar de middag en avond zijn droog met zonnige perioden. De wind is dan zwak tot matig uit het westen en het wordt frisser met een maximum van 10 á 11 graden.

Vrijdag valt er ’s ochtends en in het begin van de middag wat regen, daarna is het droog met een zuidwestenwind en 11 graden. Het weekend is fris met felle opklaringen maar geregeld ook een paar buien, met kans op hagel. Maximum in het weekend rond 8 graden.