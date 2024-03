Marja Oortwijn ontvangt cheque van Rabobank Groninger Land

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 21 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL KOELER | WISSELVALLIG WEEKEND

De wind is vannacht gedraaid naar noordwest tot noord en daardoor is het gedaald naar 6 á 7 graden, maar er is nog vrij veel bewolking met maar af en toe zon. Wel kan de bewolking vanmiddag wat beter gaan breken en dan zijn er iets meer zonnige perioden, maar de bewolking blijft grote rol spelen. De wind zwak af en draait terug naar het westen en het is duidelijk koeler dan gisteren want de maximumtemperatuur is maar 11 graden.

Vanavond en komende nacht is het zwaar bewolkt en dan is er kans op wat regen of motregen. Veel meer kans op regen is er morgen, want dan gaat een front passeren en dat gaat maar langzaam. Morgenochtend en in het begin van de middag kan het vaak regenen, later in de middag wordt het droog en morgenavond zijn er een paar opklaringen. Dat is met een graad of 11 en een matige zuidwestenwind, windkracht 4.

Na dat koufront van morgen is het in het weekend maar 7 tot 9 graden en ’s nachts 3 tot 5 graden. Het weerbeeld is ook anders met opklaringen met zon maar af en toe ook enkele flinke buien. En bij die buien is ook kans op hagel.