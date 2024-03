Feestavond met Alloway en paaseieren zoeken met Buurtvereniging Onze Buurt

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 22 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG REGEN | KOUDE BUIEN IN HET WEEKEND

Het is een bewolkte toestand en we zijn dan ook begonnen aan een dag die regenachtig zal verlopen. Vooral vanmiddag regent het vaak en er kan tot de avond ongeveer 5 mm aan neerslag vallen. Dat geeft dus plassen op de weg maar vanavond kan dat ook weer een beetje opdrogen want dan is het overwegend droog. De maximumtemperatuur is een graad of 10 met een matige zuidwestenwind, later is er een veranderlijke wind en vanavond daalt de temperatuur tot 5 á 6 graden.

Vannacht neemt de wind weer wat toe en kan dan er weer een bui vallen, maar het is vooral morgen overdag dat het onbestendig zal zijn met een paar opklaringen maar regelmatig ook buien. Bij enkele van die buien zal ook hagel voorkomen en een paar windvlagen zijn ook best mogelijk. Evengoed is er ook wel wat zon maar het is morgen koud met 6 tot 8 graden.

Morgen en zondagnacht gaat die situatie door met veel bewolking en soms wat buiigheid, en ook zondag is er af en toe een flinke bui. En ook dan is er bij ons kans op een hagelbui en enkele windvlagen. Maximum zondag 8 á 9 graden. Na het weekend wordt dat 11 á 12 graden en dan is het vaak droog met enkele opklaringen en veel minder wind dan morgen en zondag.