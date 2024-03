Westerwolde verliest andermaal met gedecideerde cijfers van Groninger Boys

GRONINGEN – Keerde Westerwolde in het seizoen 2022 / 2023 vanuit de Stad met een 7 – 2 verlies huiswaarts, ook zondag 24 maart was Westerwolde niet opgewassen tegen Groninger Boys en delfde men een teleurstellende 4 – 1 nederlaag. Onder typisch maartse omstandigheden was de wedstrijd goed beschouwd al na twee minuten gespeeld toen Groninger Boys deze middag al voor de eerste keer scoorde. Westerwolde kwam deze “klap” op sportpark West-End in Groningen op geen enkele manier te boven, wist weinig tot geen scoringskansen te creëren en was derhalve geen partij voor een deze middag gemakkelijk combinerende thuisploeg die in tegenstelling tot Westerwolde wel het afstandsschot als wapen binnen de ploeg had. Het was dan ook maar goed dat scheidsrechter Joop de Vries uit Veendam de Vlagtwedders, maar zeer zeker ook het meegereisde publiek, na ruim negentig minuten voetballen vlak na hun eretreffer uit hun lijden verloste.

Al na twee minuten spelen liep Westerwolde, dat na twee overwinningen goed gemotiveerd aan de wedstrijd begon, achter de feiten aan. Een hoge bal plofte achter de verdediging van de Westerwolders neer en mede door enige weifeling bij doelman Bas Boonman – die deze middag helaas niet over een goed keepersoutfit kon beschikken – was Sean Nfor er als de kippen bij om de bal langs en over de sluitpost van de bezoekers te tillen: 1 – 0. Hoewel Westerwolde in het verdere verloop van deze eerste helft qua combinatievaardigheid met de thuisploeg mee kon, wist men zich echter door aanvallende onmachtigheid geen kansen te creëren. En toen in de 26e minuut een hard schot van Roy Oostra vanaf een meter of dertig, gedragen door de wind via de onderkant van de lat achter Boonman in het doel zeilde, zag de aanhang van Westerwolde de bui letterlijk en figuurlijk al hangen: 2 – 0. In de hoop met deze stand de rust te halen, wist Westerwolde door goed te verdedigen aanvankelijk een verdere tegentreffer te voorkomen. Maar toen Wesley Pasma in de 45e minuut eveneens vanaf een meter of dertig verwoestend uithaalde en de bal al dan niet houdbaar achter Boonman verdween, was het pleit definitief beslecht: 3 – 0.

Met nu de wind in de rug probeerde Westerwolde in het tweede bedrijf een en ander nog recht te zetten, maar in al hun ijver zag men de vaak te hard gespeelde bal in het niets verdwijnen of via de tegenstander over de achterlijn gaan. Ook de op deze manier vele verkregen corners leidden niet tot het gewenste succes. Succes was er in de 55e minuut andermaal wel voor Groninger Boys. Een prima uitgevoerde counter, al dan niet vanaf randje buitenspel, werd op goede manier afgerond door Angelo Boonstra: 4 – 0. Ook hierna bleef Groninger Boys de meest gevaarlijke ploeg, maar goed verdedigings- en keeperswerk van de kant van Westerwolde stonden meer treffers in de weg. Het doorgevoerde viertal wissels aan de kant van Westerwolde leverde vooralsnog ook niet de gewenste kentering op en het was dan ook wachten tot de 93e minuut voordat het net van de tegenstander wel werd gevonden. Vanuit een scrimmage, na eerst de bal tegen de lat te hebben gekopt, wist invaller Ben Ophof de bal het beslissende tikje te geven: 4 – 1. Niet lang daarna stuurde de deze middag soeverein leidende arbiter De Vries, die geen kaarten nodig had om het duel in goede banen te leiden, beide teams en hun begeleiding definitief naar de kleedkamers.

Doordat de meeste concurrenten met betrekking tot de laatste vijf plaatsen in de competitiestand ook hun wedstrijd verloren, liep Westerwolde door deze tiende nederlaag weinig tot geen averij op. Maar omdat Weerdinge van SVZ wist te winnen, zakten de Vlagtwedder formatie wel een plaatsje op de ranglijst. De mannen van trainer Richard Streuding staan nu op de elfde plaats met twintig punten uit achttien wedstrijden. Dit alles in de wetenschap dat er de komende twee weken andermaal belangrijke duels staan te wachten. Eerst wordt er op Tweede Paasdag afgereisd naar Zeijen om aldaar aan te treden tegen het plaatselijke SVZ en vijf dagen later staat dan op De Barlage het pikante avondtreffen tegen Veelerveen op het programma. Volgende week de week van de waarheid dus !

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Mark Geukes (60 min. Julian Smid) – Tex van Kalmthout – Rudolf Riks © – Elroy v.d. West – Merill Wakker – Bart Nieland – Kevin v.d. Laan – Sander van Hoorn (83 min. Mikai Luijten) – René v.d. Laan (83 min. Ben Ophof) – Frank Riks (70 min. Joran Luijten)

Scheidsrechter: dhr. J. de Vries uit Veendam

Aantal toeschouwers: 75

Amusementswaarde: 6,5

Ingezonden door HJ Pleiter