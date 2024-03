DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie

Bunde

Vrijdagavond heeft het grensoverschrijdend politieteam bij de grensovergang Bad Nieuweschans-Bunde een 42 jarige automobilist aangehouden. De Bulgaar passeerde rond zeven uur via de A280 de grens. Hij werd op de parkeerplaats Bunderneuland aangehouden en gecontroleerd. De man liet een Nederlandse identiteitskaart en een Nederlands rijbewijs zien. De persoon op de foto’s op deze documenten toonde geen enkele overeenkomst met de man. Het rijbewijs en de identiteitskaart bleken in Nederland als verloren te zijn geregistreerd. Toen de Bulgaar met deze bevindingen geconfronteerd was gaf hij uiteindelijk zijn Bulgaars paspoort aan de beambten. Daarna bleek dat de man in verband met oplichting in 2021 internationaal gezocht werd. Hij had nog een boete van 400 euro openstaan. Doordat hij het bedrag, met hulp van familieleden, meteen voldeed bleef hem een gevangenisstraf van 20 dagen bespaard. De Nederlandse documenten werden in beslag genomen. De man bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs en moest zijn auto laten staan. Hij zal zich later moeten verantwoorden voor het gebruik maken van onrechtmatig verkregen documenten en het rijden zonder rijbewijs.

Weener

Gisteravond is de brandweer om half acht uitgerukt voor een brand in een kamer in een accommodatie aan de Kommerzienrat-Hesse-Straße in Weener. De brandweer had het vuur snel onder controle. Agenten en brandweerlieden hebben het gebouw doorzocht, maar er werd niemand aangetroffen. De politie heeft de kamer verzegeld en doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De schade loopt in een bedrag van vijf cijfers meldt de politie.

Sögel

Tussen zaterdag 17.00 en zondag 7.30 uur is bij een woning aan de Industriestraße in Sögel ingebroken. Nadat de kamers waren doorzocht gingen de daders er met telefoons en laptops vandoor. De schade bedraagt 6.500 euro.

Papenburg

Tussen zaterdag 16.00 en zondag 8.00 uur is bij een woning aan de Hermann-Lange-Straße in Papenburg ingebroken. De daders kwamen binnen door een deur te vernielen. Er werd een laptop buitgemaakt. De schade bedraagt 1.000 euro.