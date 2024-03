Lezing over Iet van Dijk voorafgaand aan voorstelling ‘Je, Anne’ Hoe een Winschoter meisje 150 joodse kinderen hielp onderduiken

WINSCHOTEN – Op vrijdag 5 april a.s. zal Jan van Dijk van 19.00-20.00 uur een lezing geven over de verzetsdaden van zijn tante Iet van Dijk. De lezing vindt plaats in Cultuurhuis De Klinker, voorafgaand aan de voorstelling ‘Je, Anne’.

Iet van Dijk werd op 18 oktober 1919 geboren op de Blijhamsterstraat 42 in Winschoten. Als studente medicijnen raakte ze in Amsterdam betrokken bij een verzetsgroep die zich toelegde op het zogenoemde ‘kinderwerk’, d.w.z. bij de hulpverlening aan met de dood bedreigde joodse kinderen.



Zij heeft naar schatting 150 kinderen uit het kinderverblijf bij de Joodse Schouwburg in Amsterdam gesmokkeld en vervolgens in veiligheid gebracht bij pleeggezinnen in Friesland. Voor haar rol in het humanitaire verzet kreeg zij in 2019 postuum de Yad Vashem-medaille uitgereikt.



Jan van Dijk is emeritus-hoogleraar victimologie van Tilburg University en is de oprichter van Slachtofferhulp Nederland. In 1980 schreef hij een boek over zijn tante.



Na de lezing zal de voorstelling ‘Je, Anne’ opgevoerd worden. Anders dan in eerdere vertellingen, films en theaterstukken vertelt ‘Je, Anne’ het feitelijke verhaal van de onderduikers in het Achterhuis zonder dat dit op enige wijze gedramatiseerd, aangevuld of aangepast is.

Heeft u kaarten voor de voorstelling ‘Je, Anne’? Dan kunt u, wanneer u zich aanmeldt via kassa@indeklinker.nl, gratis naar deze lezing!

