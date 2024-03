NK Ovalracing zondag 31 maart van start

TER APEL – Na een lange winterstop kunnen de autosportfans eindelijk hun hart weer ophalen en gaat het motorengeronk weer klinken in het autosportstadion “De Polderputten” in Ter Apel. De openingsrace van het int. Nederlandskampioenschap Ovalracing zal zondag 31 maart (1e Paasdag) vanaf 11:30 uur plaats vinden. Ook dit seizoen staan weer zeven evenementen gepland. Zes wedstrijden meetellend voor het Int. NK Ovalracing 2024 met in september ook weer het tweedaagse Speedweekend. In oktober wordt het autosportjaar wederom afgesloten met de altijd weer spectaculaire autocrossdag.



Dit jaar staat er weer volledig seizoen gepland waarin zeven verschillende klasses gaan strijden om punten te vergaren voor de Nederlandse titels ovalracing 2024. Daarnaast zijn de spectaculaire Bangerstox tijdens de seizoensopener aan het programma toegevoegd om voor het nodige spektakel te zorgen. Net als in de voorgaande winters is ook in de afgelopen periode niet stilgezeten. Zo zien we weer veel mooi nieuw materiaal en nieuwe deelnemers aan de start.







Juniorenklasse

In de Juniorenklasse, met deelnemers tussen de 11 en 16 jaar, is Cato Caspers uit Kampen de regerend kampioen. Hij zal komende zondag aan zijn laatste seizoen in de Junioren beginnen. Er is afscheid genomen van de auto waarmee het kampioenschap in het afgelopen jaar werd binnen gehaald. Daarvoor in de plaats is er gekozen voor een nieuwe uitdaging. Het reglement is in de winterperiode aangepast wat de coureurs de mogelijkheid geeft om met modernere auto’s aan de start te komen. In plaats van de populaire Toyota Starlet zal Caspers met een Citroën C1 aan de start verschijnen. Hij zal het onder andere moeten opnemen tegen Zoé van Wieren uit Klazienaveen, zij wist het afgelopen seizoen steeds beter te presteren en uiteindelijk de vierde positie in te nemen in het Nederlandskampioenschap Ovalracing.



Rookie Rods

In deze standaardklasse, die zeer geschikt is als instapklasse binnen het ovalracen, zal ook dit seizoen weer een groot deelnemersveld aan de start verschijnen. Danny Bos uit het Ter Apel mag zich de regerend kampioen van Nederland noemen. Veel regionale coureurs zullen echter proberen om aan het einde van dit seizoen die titel over te nemen, maar ook Jesse van den Akker uit het Brabantse Nuland is een favoriet. Hij heeft de titel in 2022 al een keer weten te bemachtigen. Met het grote deelnemersveld is echter de uitdaging groot om vanaf de laatste startplekken (de snelste deelnemers starten achteraan met het ovalracen) ongeschonden naar de kop van het veld te rijden.

SuperRods

De SuperRods klasse, waarin de vrijheden in het reglement heel veel mogelijkheden bieden om zeer spectaculaire en razendsnelle raceauto’s op het circuit te zetten, is de laatste jaren erg populair. Je zou bijna kunnen zeggen dat ‘oude tijden’ herleven, vanuit de beginjaren van het ovalracen, toen deze klasse met coureurs uit heel Nederland zeer sterk bezet was. Op de deelnemerslijst voor de openingsraces is Kevin Zwiep uit Schoonoord terug te vinden. Hij won in 2022 de NK titel en heeft het afgelopen jaar gebruikt om een nieuwe bolide voor te bereiden voor de strijd in 2024. Daarnaast hebben Rijn Claij uit Vijfhuizen en Willem Blauw uit Ter Apel gekozen voor een Hotrod buizenframe om die in te zetten voor de strijd in dit sterke deelnemersveld. Reimon Bos was afgelopen seizoen in een zware strijd verwikkeld met Harm Veenstra uit Klazienaveen. Bos uit Noord-Sleen wist de Nederlandse titel binnen te halen en heeft besloten zich komend seizoen te gaan focussen op de strijd bij de National Hotrods. Maar Veenstra zal ongetwijfeld aan de bak moeten om de sterke concurrentie van zich af te schudden.



2.0 Hotrods

De uit Groot Brittannie overgewaaide 2.0 Hotrods brengen al enkele jaren ontzettende spannende en spectaculaire races op de korte baan met zich mee. Met een groot, internationaal deelnemerveld gaat het ongetwijfeld weer ontzettend spannend worden wie zich gaat mengen in de strijd om de Nederlandse titel. Marius Bert uit het duitse Bottrop won afgelopen seizoen de NK titel. Maar met zo’n 20 deelnemers per wedstrijd in deze klasse, in een zeer aan elkaar gewaagd deelnemersveld is een voorspelling niet te maken.



National Hotrods

De regerend kampioen bij de National Hotrods is Reimon Bos uit Noord Sleen. Afgelopen seizoen kwam hij erg sterk voor de dag en hij zal dit seizoen opnieuw een gooi naar de Nederlandse titel gaan doen. Maar de concurrentie heeft zeker niet stil gezeten, zo mag veel verwacht worden van Jeffrey Zwiep uit Valthermond die met zijn snelle National Hotrod, een zgn. Ginetta (sportauto van Britse makelij) aan de start zal verschijnen. Ook meervoudig Nederlandskampioen en routinier John v.d. Boch uit Rosmalen staat met eenzelfde type auto aan de start en zal dit seizoen weer proberen om de Nederlandse titel terug te halen naar Brabant. Ter Apelers, Mark Teuben en Johan Sanders hebben afgelopen jaar gewerkt om voor hun nieuwe Hotrods de perfecte afstelling te vinden. Hiervan hopen zij in 2024 te profiteren en een gooi te doen naar de Nederlandse titel ovalracen. Ook meervoudig Nederlandskampioen Ovalracen in de BMW Cup, Iwan Heins uit Schoonoord, zal bij de National Hotrods debuteren met een snelle Peugeot 206. Kortom, een zeer sterk startveld, waarbij het erg spannend gaat worden wie aan het einde van het seizoen de hoogste trede op het podium mag innemen.

Bangerstox

Ongeveer 60 deelnemers, crashes, koprollen en veel verbrand rubber zijn ingrediënten van deze publiekstrekker. We spraken altijd van een gastenklasse, maar met vier wedstrijddagen per jaar zijn de coureurs uit de Bangerstox inmiddels vaste gasten die voor een mooie show zorgen. Eelco van der Veen uit het Friese Damwoude is de regerend kampioen in de Bangerstox. Ook dit seizoen zal hij aan de start staan om te proberen de titel wederom binnen te halen.



Gouden Helm Trofee in de BMW CUP

In de BMW Cup gaan er tijdens de paasraces veel nieuwe deelnemers van start en meteen strijden om de Gouden Helm Trofee. In deze snelle merkencup klasse staat er prachtig deelnemersveld klaar van routiniers en jonge talenten. Daarnaast staat ook de Standaard 2000 klasse komende zondag aan de start.



De races zullen zondag 31 maart (1e paasdag) om 11.30 uur van start gaan, alle klasses komen drie keer aan de start. De organisatie, maar ook de coureurs staat te trappelen om er weer een fantastische show van te maken voor de vele racefans die het ovalracen rijk zijn. Meer info over en tickets voor de wedstrijden zijn te vinden op www.ovalracing-terapel.nl.





Autosportstadion "de Polderputten" Ter Apel (Hanetangerweg 5a)

Aanvang:

11:30 uur tot ongeveer 18:00 uur

Ingezonden met foto’s van Herman ten Broeke