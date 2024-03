Urine-incontinentie onder de aandacht tijdens publiekslezing Treant

EMMEN – Urine-incontinentie komt veel voor, ongeveer 30% van de volwassen vrouwen in Nederland ervaart problemen. Voor zowel jonge als oudere vrouwen is behandeling goed mogelijk. Tijdens de publiekslezing op maandag 15 april in ziekenhuislocatie Scheper in Emmen geven een uroloog, gynaecoloog, physician assistant en de continentieverpleegkundigen van Treant uitleg over de verschillende vormen van urine-incontinentie, oorzaken en onderzoeks- en behandelmogelijkheden. Ook nemen de professionals uitgebreid de tijd om alle vragen van de bezoekers te beantwoorden.

Vrouwen die zich door hun klachten belemmerd voelen in hun dagelijkse activiteiten, doen er goed aan medische hulp te zoeken. Als behandeling bij de eigen huisarts onvoldoende verbetering geeft, wordt de patiënt doorverwezen naar de continentiepoli van ziekenhuislocatie Scheper. Daar staat een gespecialiseerd team klaar om de klachten in kaart te brengen. Op basis van de onderzoeksresultaten formuleren de uroloog, gynaecoloog, physician assistant, bekkenfysiotherapeut en continentieverpleegkundige samen een behandelplan. Het behandelpalet varieert van vocht- en plasadviezen en bekkenfysiotherapie tot medicatie en een operatie. De meeste patiënten ervaren na behandeling een duidelijke verbetering. ‘Wat ben ik blij dat ik hier terecht ben gekomen’, is een veelgehoorde reactie.

Aanmelden

De publiekslezing over urine-incontinentie is op maandag 15 april 19.00 tot 21.30 in het Vergaderruimte 2 in ziekenhuislocatie Scheper aan de Boermarkeweg 60 in Emmen. Hoewel de lezing vooral is gericht op vrouwen, zijn ook mannen van harte welkom. Aanmelden kan per e-mail en telefonisch: urologie@scheper.nl, 088 129 01 47 (polikliniek Urologie).

Ingezonden