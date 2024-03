Weekendoverzicht politie Emmen

EMMEN – Dit jaar gaat politie Emmen u regelmatig meenemen in hun werkzaamheden tijdens de weekenden. Het weekendjournaal wordt een klein overzicht van enkele bijzonderheden die in het weekend daarvoor afgespeeld hebben. De politie richt zich daarbij op het basisteam Zuidoost-Drenthe (Gemeente Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden).

Het is alweer maandag en dat betekent dat politie Emmen weer terug gaat blikken op het afgelopen weekend. Met 183 meldingen valt er weer genoeg te melden.

Agenten werden vrijdagochtend naar de Ekselerbrink in Emmen gestuurd. Daar was een vernieling gepleegd, de verdachte zou inmiddels weg zijn. Na een zoekslag kon de verdachte, een 35-jarige man uit Emmen, aangehouden worden. Hij zal zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden.

Aan Holtlaan in Emmen kwam een melding binnen dat er een drone bij iemand voor het raam vloog. In dit geval kon de eigenaar niet gevonden worden. Er zijn veel hobby drones in de omloop, zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van landelijke én lokale regels voor het vliegen met een drone. Op internet is hier veel informatie over te vinden. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om boven woonwijken te vliegen zonder de juiste papieren. Dit kan een duur proces-verbaal opleveren.

Vrijdagmiddag werd aan de Laan van het Kinholt in Emmen een barbecue gestolen. De eigenaar maakte een korte zoekslag en vond de barbecue verderop terug. De barbecue had een scherpe metalen rand, dit was waarschijnlijk geen goede combinatie met de hand van de dader want deze leek zich lelijk gesneden te hebben. Agenten hopen dat deze persoon er wat van geleerd heeft. Wij bedanken de verdachte voor het deponeren van zijn DNA.

Zaterdagochtend sloeg een personenauto, na het krijgen van een stopteken, op de Boslaan in Emmen op de vlucht. De bestuurder is uiteindelijk uitgestapt en weggerend. Agenten konden hem na een achtervolging aanhouden. De bestuurder bleek te veel alcohol gedronken te hebben, zijn rijbewijs is ingevorderd.

Zaterdagochtend verloor een aanhanger een deel van de lading op de N34 bij Coevorden, nadat de bestuurder hard moest remmen voor een voorligger. Hierdoor kwamen er stenen op het wegdek terecht. Dit zorgde voor een gevaarlijke situatie. Samen met de eigenaar hebben de agenten de aanhanger weer ingeladen en gecontroleerd of alles goed vastzat. De bestuurder kon veilig zijn weg vervolgen.

Aan de Peyserhof in Emmen vond zaterdagmiddag een winkeldiefstal plaats. De verdachte wist te ontkomen maar verloor zijn telefoon en identiteitsbewijs tijdens het vluchten. Agenten gingen naar de winkel om de aangifte op te nemen. Terwijl zij bezig waren kwam de verdachte terug om zijn spullen op te halen. Hierop werd hij door de aanwezige agenten aangehouden. Omdat dit niet de eerste keer was mag de minderjarige verdachte uit Emmen zich later voor de rechter verantwoorden.

Zaterdagavond kwam er een melding binnen van een aanrijding met letsel in 2eExloermond. Daar zou een personenauto tegen een boom gereden zijn. Hulpdiensten gingen met spoed ter plaatse. De twee inzittenden waren inmiddels uit de auto, maar wel gewond. Agenten hadden het vermoeden dat de bestuurder gedronken had. Dit werd bevestigd door een ademtest op straat, deze gaf de hoogste uitslag. De bestuurder en bijrijder moesten voor hun verwondingen mee naar het ziekenhuis. Daar is voor onderzoek bloed afgenomen van de bestuurder. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Het VOA heeft op de plek van het ongeval onderzoek gedaan.

Zondagavond kwam er een melding binnen van een ongeluk op de Sint Gerardusstraat in Emmen Er zou een personenauto over de kop zijn geslagen. Ook hier gingen hulpdiensten met spoed ter plaatse. Wonder boven wonder vielen de verwondingen mee. Ook bij dit ongeluk hadden agenten het vermoeden dat de bestuurder onder invloed was van alcohol. Dit werd bevestigd door de ademtest op straat. Op het bureau blies de bestuurder 320 ug/l. Tegen de bestuurder wordt een proces-verbaal opgemaakt.

In Borger kwam zondagavond een melding binnen van een groep overlast gevende jeugd. Zij zouden ook een prullenbak in brand gestoken hebben. Agenten hebben het brandje geblust en gezocht naar de jeugdigen die hiervoor verantwoordelijk waren. Helaas werden deze niet meer aangetroffen.

Zondagavond werden agenten naar de Borgerderstraat in Westdorp gestuurd. Door een kapotte omheining konden schapen ontsnappen. Deze liepen op de weg. De eigenaar van de schapen kon achterhaald worden. Hij gaat ervoor zorgen dat de omheining weer gerepareerd wordt.

