Beeldend kunstenaar Trudy Oosterhuis wint Landscape Challenge

WESTERWOLDE, OLDAMBT – Breng 5 groepen of individuen bijeen en dompel hen onder in het landschap en de natuur van het Oldambt. Laat hen nadenken over de toekomst. Dat deden 13 cursisten in de cursus Gastvrij Landschap Oldambt, ontwikkeld door IVN Westerwolde-Oldambt. Deskundigen vertelden over het ontstaan van het Oldambtgebied, de inpolderingen en de voortdurende strijd tegen het water, en over de natuur in de Dollard, in de polders en de vele dijkdoorbraakkolken. Met excursies werd de theorie zichtbaar en tastbaar gemaakt. Op de slotavond van maandag 25 maart lieten de cursisten, individueel of in groepjes, in een Landscape Challenge zien hoe zij hebben nagedacht over de toekomst van onze Dollardregio: ‘hoe ziet onze regio er over pakweg 50 jaar uit?’



Veel van de voordrachten gingen over belang van water in het landschap. Niet alleen voor een duurzame landbouw maar ook voor toerisme en een onbelemmerde trek van vis tussen zoet- en zoutwater. Ook over windmolens die het landschap ontsieren en zonneparken, waarbij vooral zonnepanelen op daken de voorkeur hebben. Toerisme zou een oppepper kunnen krijgen door de aanleg van haventjes en enkele wateren te graven of in ere te herstellen voor de doorgang van boten, breder watertoerisme zoals sups waarbij wel gedacht moet worden aan voor planten en dieren rustige gebiedjes zoals broekbos en moerasjes.

De cursisten reikten veel goede en inspirerende ideeën aan voor een duurzaam gebruik van het land. Ze kregen allen een fraai schild met daarop de tekst ‘Ambassadeur gastvrij landschap Oldambt’.



Trudy Oosterhuis mocht de Landscape Challenge-trofee uit de hand van Aart Jan Langbroek ontvangen. De jury bestaande uit Oscar Börsen, Elles Bulder, Saskia Uittien en Harm Evert Waalkens koos de bijdrage van Trudy Oosterhuis met als titel ‘Agro toerisme; een toekomst voor het Oldambt’ als het meest in het oog springende. Agrotoerisme is voor haar het verdienmodel, de toekomst in Oldambt. Vooral het bevorderen van de verbinding tussen de producent ‘de boer’ en de consument ‘de eter’ in een agro-ecologisch landschap met daarin geïntegreerd landschapskunst spelen daarin een belangrijke rol. Niet verwonderlijk voor een beeldend kunstenaar is dat zij dat visueel uitstekend wist te presenteren en ook te vertellen.

Ingezonden namens IVN Westerwolde Oldambt (werkgroep Oldambt)

Aart Jan Langbroek en Gerrit Smit