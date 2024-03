Opening Vereniging Bevordering Toerisme Sellingen

SELLINGEN – VBT staat voor Vereniging Bevordering Toerisme Sellingen en bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die onder andere de toerist voorlichting geeft over veel bezienswaardigheden en activiteiten in de gemeente Westerwolde. Daarnaast worden er veel vragen beantwoord en mooie gesprekken gevoerd met toeristen. Iedereen kan bij ons terecht voor vragen over ‘wat is er te doen’ maar vooral voor de vele fiets en wandel routes. Ook nu is het team alweer bezig met het bedenken en proef fietsen van de routes voor de fiets driedaagse welke in augustus plaats vindt.



Met het Paasweekend, is de VBT even open en wel op 29, 30 en 31 maart van 13.00 tot 16.00 uur. Na Pasen is de VBT weer even gesloten tot 28 april. Dan is het kantoor de hele week weer geopend met uitzondering van de maandag. Ook weer van 13.00 tot 16.00 uur.



Iedere zomer geeft de VBT een kunstenaar uit het dorp de gelegenheid om een stukje van hun werk te exposeren. Deze zomer is dat Wilma Musters-Hoomoedt.

Wilma is creatief op meerdere vlakken en had al heel lang de wens haar creativiteit verder te ontwikkelen. Tijdens verschillende opleidingen werd er regelmatig intuïtief geschilderd of getekend maar door een druk gezin, meerdere opleidingen en verschillende werkzaamheden kwam ze maar niet verder.

In 2014 besloot Wilma bij Monique Blaak uit Sellingen op schildercursus te gaan en daar leerde ze verschillende stijlen en technieken te gebruiken. Door de corona maatregelen stopte de cursus. Met Tienja Hensens bleef ze schilderen om elkaar vooral te inspireren en op weg te blijven helpen. Samen volgden ze in 2021 een cursus bij Anka Willems in Winschoten. Daar werden ze uitgedaagd om anders te kijken door b.v. materialen uit de natuur te gebruiken en middels rangschikking tot andere, eigen ontwerpen te komen.



Wilma schildert met acryl in uiteenlopende stijlen en maakt daarbij soms gebruik van materialen zoals eierschalen verpakkingsmateriaal en stoffen. Het werk van Wilma hangt vanaf 29 maart tot en met 26 oktober in het kantoor van de VBT en de VBT heeft haar kantoor in de Hof van Sellingen



De verdere bijzonderheden en activiteiten van de VBT zijn te vinden op www.vbtsellingen.nl en op FB van de

Vereniging Bevordering Toerisme

Dorpsstraat 8,

9551 AE Sellingen

06-83598552

vbtsellingen@gmail.com

Ingezonden